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      Суд не перевірятиме перельоти Богдана до Росії й Білорусі: деталі

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / 24 канал

      Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів "Схем" щодо витребування доказів про перельоти глави Офісу Президента Андрія Богдана.

      Мовиться про перельоти у РФ та в напрямку Білорусі, інформацію про які "Схеми" отримали від своїх джерел на умовах конфіденційності та оприлюднили в своїй програмі, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Через це керівник Офісу президента подав позов на журналістів. 1 жовтня під час підготовчого засідання суддя Ірина Фролова відмовила їх адвокатам у надсиланні запитів в офіційні органи України та РФ, які б допомогли встановити істину в рамках судового процесу.

      Адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов зазначив, що таким чином суд стає на бік Богдана. Адже фактично в цій справі створено перешкоди у зборі належних доказів.

      Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела. Яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що, вони офіційно дають таку інформацію тільки суду,
      – сказав він.

      Співвідповідачем по справі залишається ПАТ НСТУ. Адже адвокати Андрія Богдана не захотіли залучати до справи проти журналістів "Схем" як співвідповідача Американське агентство з глобальних медіа, до якого входить "Радіо Свобода". Згідно з контрактом саме це Агентство несе відповідальність за створення та поширення контенту програми "Схеми" на телеканалі "UA:Перший".

      Президент "Радіо Свобода"/ "Радіо Вільна Європа" Джеймі Флай прокоментував позов Богдана до журналістів "Схем". Він наголосив: важливо, щоб представників преси не атакували під час виконання їхніх професійних обов'язків.

      Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай
      Президент "Радіо Свобода"/"Радіо Вільна Європа" Джеймі Флай

      "Так само не потрібно тиснути на журналістів за допомогою судових позовів, погроз, фізичних атак чи інших утисків", – додав він.

      Що відомо про розслідування "Схем" щодо Богдана

      За інформацією журналістів, в 2013 Богдан був у складі урядової делегації Миколи Азарова на переговорах у Санкт-Петербурзі. Зміна політики уряду після повернення делегації з Росії, власне, призвела до Революції Гідності.

      Літав – про це свідчать дані про перетин Богданом російського кордону. Ці дані "Схеми" дістали з внутрішньої системи прикордонників РФ. До того ж, прізвище Богдана значиться у складі делегації, а цей офіційний документ журналісти отримали у відповідь на запит.


      Делегація України у 2013 на переговорах у Росії / Колаж "Схем"

      Андрій Богдан на той час обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та радника Миколи Азарова. Якою саме була його особиста позиція щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії – невідомо.

      Журналісти "Схем" наголосили, що Богдан регулярно відмовляється відповідати на запитання щодо цього, та й на письмовий запит в ОП "Схемам" відповіли відмовою в інтерв'ю.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Офіс Президента Андрій Богдан Журналісти Розслідування Судді
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