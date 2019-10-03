Суд не будет проверять перелеты Богдана в Россию и Беларусь: детали

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов "Схем" об истребовании доказательств о перелетах главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Говорится о перелетах в РФ и в направлении Беларуси, информацию о которых "Схемы" получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе, сообщает "Радио Свобода".

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Из-за этого руководитель Офиса президента подал иск на журналистов. 1 октября во время подготовительного заседания судья Ирина Фролова отказала их адвокатам в отправке запросов в официальные органы Украины и РФ, которые бы помогли установить истину в рамках судебного процесса.

Адвокат журналистов "Схем" Анатолий Попов отметил, что таким образом суд становится на сторону Богдана. Ведь фактически в этом деле созданы препятствия в сборе доказательств.

Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Каковым являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду,

– сказал он.

Соответчиком по делу остается ПАО НОТУ. Ведь адвокаты Андрея Богдана не захотели привлекать к делу против журналистов "Схем" как соответчика американское агентство по глобальным медиа, в которое входит "Радио Свобода". Согласно контракту, именно это Агентство несет ответственность за создание и распространение контента программы "Схемы" на телеканале "UA:Первый".

Президент "Радио Свобода"/"Радио Свободная Европа" Джейми Флай прокомментировал иск Богдана к журналистам "Схем". Он подчеркнул: важно, чтобы представителей прессы не атаковали во время выполнения их профессиональных обязанностей.



Президент "Радио Свобода"/"Радио Свободная Европа" Джейми Флай

"Так же не нужно давить на журналистов с помощью судебных исков, угроз, физических атак или других притеснений", – добавил он.

Что известно о расследовании "Схем" в отношении Богдана

По информации журналистов, в 2013 Богдан был в составе правительственной делегации Николая Азарова на переговорах в Санкт-Петербурге. Изменение политики правительства после возвращения делегации из России, собственно, привело к Революции Достоинства.

Летал – об этом свидетельствуют данные о пересечении Богданом российской границы. Эти данные "Схемы" достали из внутренней системы пограничников РФ. К тому же, фамилия Богдана значится в составе делегации, а этот официальный документ журналисты получили в ответ на запрос.



Делегация Украины в 2013 на переговорах в России / Коллаж " Схем"

Андрей Богдан на тот момент занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Николая Азарова. Какой именно была его личная позиция относительно изменения геополитического курса в сторону России – неизвестно.

Журналисты "Схем" отметили, что Богдан регулярно отказывается отвечать на вопросы касаемо этого, да и на письменный запрос в ОП "Схемам" ответили отказом в интервью.