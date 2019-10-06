Богдан вважає акції "Ні капітуляції" проплаченими: активісти вимагають відставки

Андрій Богдан показав кілька зображень, які нібито вказують на те, що акції "Ні капітуляції" – проплачені. Учасники протестів вимагають відставки голови Офісу Президента.

На зображеннях – переписка невідомих, їх Андрій Богдан опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Повідомлення нібито демонструють, що за участь в акції "Ні капітуляції" пропонують гроші. На скріншотах неперевіреної переписки, яка виглядає, як електронна, вказуються "суми" у 10 і 100 гривень.

Скоро хтось дуже переляканий усе вкрадене роздасть народу,

– так підписав Богдан свій допис.

Іншого пояснення щодо розміщеного публічно контенту голова Офісу президента не вказав.

Протестувальників така заява очільника канцелярії президента обурила. Вони вимагають відставки Богдана – наступного тижня анонсують акції під Офісом президента.

"Ця людина такими постами провокує зараз громадянський конфлікт. Вона провокує нас на конфлікт. ... До 14 жовтня ми очікуємо чіткої заяви щодо неприпустимості капітуляції, підтримки всіх позицій, висловлених резолюцією нашого віче, а також відставки Богдана", – наголошують вони.



Скріншот із сторінки Андрія Богдана

Акції протесту "Зупинимо капітуляцію" у містах України спалахнули із новою силою. Їх учасники виступають проти реалізації формули Штайнмаєра, за якою на окупованому Донбасі мають відбутися вибори та цей регіон отримає особливий статус. На Майдані у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі.

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Список вимог протестувальників:

заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України;

заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР";

заборонити відведення українських військ від лінії розмежування;

заборонити формування будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу;

заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.

вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.

Чому українці протестують? Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області.

Що передбачає формула Штайнмаєра: