Богдан считает акции "Нет капитуляции" проплаченными: активисты требуют отставки
Андрей Богдан показал несколько изображений, которые якобы указывают на то, что акции "Нет капитуляции" – проплаченные. Участники протестов требуют отставки главы Офиса Президента.
На изображениях – переписка неизвестных, их Андрей Богдан опубликовал на своей странице в фейсбук.
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Сообщение якобы указывают на то, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги. На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен.
Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу,
– так подписал Богдан свое сообщение.
Другого объяснения относительно размещенного публично контента глава Офиса президента не указал.
Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – на следующей неделе анонсируют акции под Офисом президента.
"Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт. ... До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", - отмечают они.
Скриншот со страницы Андрея Богдана
Акции протеста "Остановим капитуляцию" в городах Украины вспыхнули с новой силой. Их участники выступают против реализации формулы Штайнмайера, по которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. На Майдане в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.
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Список требований протестующих:
- запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины;
- запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";
- запретить отвод украинских войск от линии разграничения;
- запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;
- запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.
- выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
Почему украинцы протестуют?
Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.
Что предполагает формула Штайнмайера:
- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
- Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
- В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
- Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
- Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.
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