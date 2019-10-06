Богдан считает акции "Нет капитуляции" проплаченными: активисты требуют отставки

Андрей Богдан показал несколько изображений, которые якобы указывают на то, что акции "Нет капитуляции" – проплаченные. Участники протестов требуют отставки главы Офиса Президента.

На изображениях – переписка неизвестных, их Андрей Богдан опубликовал на своей странице в фейсбук.

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Сообщение якобы указывают на то, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги. На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен.

Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу,

– так подписал Богдан свое сообщение.

Другого объяснения относительно размещенного публично контента глава Офиса президента не указал.

Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – на следующей неделе анонсируют акции под Офисом президента.

"Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт. ... До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", - отмечают они.



Скриншот со страницы Андрея Богдана

Акции протеста "Остановим капитуляцию" в городах Украины вспыхнули с новой силой. Их участники выступают против реализации формулы Штайнмайера, по которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. На Майдане в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

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Список требований протестующих:

запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины;

запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";

запретить отвод украинских войск от линии разграничения;

запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;

запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.

выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Почему украинцы протестуют?

Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.

Что предполагает формула Штайнмайера: