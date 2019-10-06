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      Богдан считает акции "Нет капитуляции" проплаченными: активисты требуют отставки

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      Протестующие требуют отставки Богдана из-за поста в Facebook
      Протестующие требуют отставки Богдана из-за поста в Facebook / 24 канал

      Андрей Богдан показал несколько изображений, которые якобы указывают на то, что акции "Нет капитуляции" – проплаченные. Участники протестов требуют отставки главы Офиса Президента.

      На изображениях – переписка неизвестных, их Андрей Богдан опубликовал на своей странице в фейсбук.

      Важно: "Нет капитуляции": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера – фото, видео

      Сообщение якобы указывают на то, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги. На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен.

      Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу,
      – так подписал Богдан свое сообщение.

      Другого объяснения относительно размещенного публично контента глава Офиса президента не указал.

      Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – на следующей неделе анонсируют акции под Офисом президента.

      "Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт. ... До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", - отмечают они.


      Скриншот со страницы Андрея Богдана

      Акции протеста "Остановим капитуляцию" в городах Украины вспыхнули с новой силой. Их участники выступают против реализации формулы Штайнмайера, по которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. На Майдане в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

      Читайте также: Протестующие в Киеве пошли к Офису Президента, Раде и Кабмину – фото и видео

      Список требований протестующих:

      • запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины;
      • запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";
      • запретить отвод украинских войск от линии разграничения;
      • запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;
      • запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.
      • выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

      Почему украинцы протестуют?
      Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.

      Что предполагает формула Штайнмайера:

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
      • Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Протесты Формула Штайнмайера Офіс Президента Андрей Богдан
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