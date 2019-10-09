Богдан давил на Конституционный суд в пользу Януковича, – СМИ

Руководитель ОПУ Андрей Богдан осуществлял давление на судью Конституционного суда. Богдан хотел, чтобы судья вынес решение в пользу беглого экс-президента Виктора Януковича.

Бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания против Андрея Богдана, пишет Kyiv Post.

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Богдана называют фигурантом уголовного дела об узурпации власти Януковичем.

Что известно об узурпации власти Януковичем?30 сентября 2010 года Конституционный суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Таким образом была фактически возвращена в действие Конституция 1996 года, а вместе с ней – президентско-парламентская форма правления.



Благодаря этому Виктор Янукович расширил свои полномочия, забрав часть принадлежавших Верховной Раде и Кабинету Министров. Он мог самостоятельно определять кандидатуру премьер-министра, назначать и увольнять главу СБУ и министров, избирать председателя Фонда госимущества и Антимонопольного комитета, руководить работой Кабинета министров.



Тогда, в 2010 году, многие эксперты называли это "узурпацией власти", ведь Янукович сомнительным способом получил значительно больше полномочий, чем доверили ему избиратели.

После Евромайдана бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания о том, что в 2010 году Андрей Богдан оказывал на него давление, чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.

О каком решении идет речь?

Вероятно это касалось решение, которым Конституционный суд разрешил индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, вследствие чего Янукович взял под контроль парламент. Сам Андрей Богдан называет такие показания "ложью".

Заметим, что когда Конституционный суд вынес решение, Андрей Богдан был уполномоченным по антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.

Эту должность Богдан занимал в 2010-2014 годах. За судебную систему в администрации Януковича тогда отвечал Андрей Портнов, которого Богдан называет своим давним другом.

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Недавно журналисты выяснили, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом. Изменение политики правительства после возвращения делегации из России, собственно, привело к Революции Достоинства.

Андрей Богдан работал в правительстве на протяжении всей Революции Достоинства, уволили его лишь 5 марта 2014 года – уже при премьере Яценюке. Подробно биографию действующего главы Офиса Президента читайте в материале 24 канала.