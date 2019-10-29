Чи можна вважати, що справа розстрілів на Майдані розкрита: відповідь Горбатюка

Досі розслідується справа про розстріли на Майдані. І закінчення цього тривалого розслідування тепер під питанням, оскільки зі своєї посади йде Сергій Горбатюк – керівник департаменту Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яке всі ці роки її розслідувало. Про справу та своє звільнення він розповів у програмі "Після всього".

Про справи Майдану

Мені особисто шкода, що ви вже пішли з органів прокуратури, але часто доводиться читати і чути критику у ваш бік та вашого департаменту. Майже п’ять років розслідувалися справи Майдану і який результат, нехай Горбатюк покаже результат, що вони розслідували. Який короткий підсумок ви можете зараз підбити у справах Майдану? Хто замовник, організатор і виконавець?

Якщо брати результати розслідування, то загалом, за кожним епізодом, можна вказати про розкриття злочину, починаючи від 30 листопада і завершуючи розстрілами. Тому що повідомлено про підозру організаторам, виконавцям чи середній ланці. І за кожним з цих епізодів є направленні обвинувальні акти до суду. Якщо брати загалом розслідування майданівських справ, то повідомлено про підозру 448 особам. А до суду направлені обвинувальні акти стосовно 298 осіб.

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Хто найвищий посадовець, який отримав підозру?

Колишній президент Віктор Янукович, Колишній міністр юстиції і його заступники Олена Лукаш, їй кримінується корупційна діяльність, а не по справах Майдану, Голова СБУ Олександр Якименко і його заступники, Генеральний прокурор Віктор Пшонка, Колишньому керівникові київської поліції Валерію Мазану і його заступнику з громадської безпеки.

Загалом, по подіях Майдану 56 високопосадовців притягнуто до відповідальності. Питання тільки у ствердженні – ми не можемо сказати організатори вони чи ні. Вони підозрюються. Питання найбільш проблемне – завершення вироками ці розслідування.

До того, як вирок винесе суд чи не винесе через те, що велика частина підозрюваних просто втекли з країни. Чи можемо ми зараз сказати, що справа розстрілів на Майдані розкрита?

З точки зору повідомлення про підозру – воно розкрите. Проте сказати твердо, що саме ці особи вчинили злочин можна тільки після вироку суду.

Що відомо про Сергія Горбатюка?Український правник, з 17 грудня 2014 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Влітку 2014 року Горбатюк очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.

Тобто ми чекаємо тільки вироку суду? Ви як слідчий зробили всю роботу?

Ствердити, що ця особа є злочинцем і організувала вбивство можна після вироку суду. Проте, якщо ми говоримо стосовно організаторів, то завершити безпосередньо направленням до суду, так як вони в розшуку, можна буду тільки тоді, коли будуть внесені відповідні зміни в закон про заочне судочинство. Тому що 27 листопада 2018 року особливості його застосування, за яким ми того ж року отримували дозволи на заочне розслідування, припинили свою дію. На сьогоднішній день цих змін не приймалося. Вони реєструвалися у Верховній Раді, але зараз ними ніхто не займається.



Розстріли на Євромайдані

Серед проблематики, яка потребує розслідування, яка складається з 5 великих блоків, кожен з яких розбивається, я передав генеральному прокурору Рябошапку і його заступнику Чумаку. Тобто, жодне з цих питань, починаючи з початку вересня, ніяким чином не вирішувалося. Єдине що прокурорський департамент щодо розслідування справ Майдану був створений в той день, коли був підписаний наказ про моє звільнення.

Одним з найважливіших свідків, а паралельно він був підозрюваним і обвинуваченим в справі про розстріл на Майдані був сумнозвісний командир так званої чорної роти Беркуту Дмитро Садовник. В 2014 році затримали та заарештували. Він сидів у СІЗО, а потім суддя Світлана Волкова винесла ухвалу і його випустили під домашній арешт, звідки він втік восени 2014 року.



Дмитро Садовник

Втік важливий свідок та обвинувачуваний. Скажіть, що вам відомо? Мене ще з тих пір дуже непокоїть і я намагаюся розібратися, чому Садовника випустили, дали йому втекти і хто за цим міг стояти. Це ж не просто так суддя прийняла таке рішення.

Безпосереднє розслідування наше управління не мало. Було кримінальне провадження стосовно підозри судді Волковій, яке направлено в суд в 2015 чи на початку 2016 року. До сьогоднішнього дня воно не розглянуте.

Що з цією суддею? Її якось засудили до чогось?

Ні, суд не закінчився. Фактично, там за місяць, як на мене, при бажанні можна було б розглянути.

Як цивільна особа, не прокурор, ви вірите в те, що суддя Світлана Волкова сама по собі випустила Садовника під домашній арешт, фактично, давши йому можливість втекти?

Ні, не вірю.

Хто за цим міг тоді стояти? Хто дав їй вказівку випустити Садовника?

Абсолютне припущення, тому що повторюся не мав стосунку до розслідування. Там і суддя випустила і в наступному – ще була можливість виправити помилку. Апеляційний суд міг своєчасно її постанову. Тобто, вона була незаконна мінімум з того, що вона не продовживши тримання під вартою, яке мало бути ще 10 днів, випустила.



Світлана Волкова

Апеляційний суд переносив засідання тричі і поки Садовник не втік, він не приймав ніяких рішень. Тобто, такі дії свідчать, що могло бути під впливом, але це має розслідуватися. Водночас в нашій державі на такому рівні не могло бути, на мою думку, без владного впливу.

Вищого керівництва країни?

Так.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

Про своє звільнення

Чому ви все ж пішли з Генпрокуратури? Генеральний прокурор Рябошапка оголосив велику переатестацію прокурорів і ви на цю переатестацію не прийшли. Чому?

Я не просто не прийшов, я написав йому про неможливість виконання того порядку про проходження переатестації і рапорт, в якому виклав порушення закону, який допущений при проведені цієї переатестації і зазначив, що вона може призвести до незворотних, згубних наслідків як для прокуратури, так і для конкретних кримінальних проваджень.

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Сама атестація виявляє ні компетентних, ні доброчесних. В ній не прописані реагування на журналістські розслідування, не перевіряється сотні скарг потерпілих, учасників процесу, які давалися в конкретних кримінальних провадженнях, що порушені їхні права, тому що в комісії немає доступу до цих справ.



Сергій Горбатюк

Вони можуть перевірити інформацію тільки загальну з НАБУ, з баз, повідомлення юридичних осіб, тобто вони не заглиблюються в суть і не аналізує результати роботи. Бо крім критики скажімо процедури, я казав генпрокурору, є простий спосіб дійсно перевірки і виявлення недоброчесних і покарання таких меж, за які прокурор немає переходити. Це атестація по результам конкретної роботи, які здійснюють ті чи інші прокурори і покарання його саме за порушення закону, аби він ніколи не відновився на цій посаді. Ця атестація вона цього не робить, вона є "показушною".

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Знання законодавства треба вміти застосовувати для прокурора, а просто зазубрювати – це нічого не значить. Тести на інтелект і співбесіда з невизначеним порядком її проведення та з великим суб’єктивізмом – не виявляє компетентних, можливо, недоброчесних за якимись повідомленнями у ЗМІ, але воно дозволяє вибудувати апарат абсолютно лояльних генпрокурору людей.

Чи можна було вам піти на певний компроміс з Рябошапкою домовляючись щодо правильності чи неправильності, а тим самим залишаючись працювати керівником департаменту спецрозслідувань і продовжувати розслідувати справи Майдану?

По-перше, я написав свої зауваження і до сьогоднішнього дня не отримав відповіді на них. Це не мої особисто проблеми, це проблеми прокуратури. По-друге, я навмисно підняв цю тему на рівень держави, тому що я бачу великий обман, який відбувається. Це не реформа – це обман.



Руслан Рябошапка

Це такий ваш протест?

Це ви самі можете побачити. За тим ж правилами відбувалась реформа в поліції, в прокуратурі в 2015 році, в судах відбувалась і продовжується відбуватись. Ви відчули зміни в цих органах?

Звісно, ні. Ми про це постійно говоримо…

І я по це говорю, що на сьогоднішній день – це обман. Тому що не має реагування на порушення закону і виставлення «червоних ліній», де закиди і благі наміри, які ведуть в пекло.

Але крім цього, я знав, що згідно з законодавством, я як керівник слідчого управління і слідчий, якщо не йду на атестацію, то маю право допрацювати до початку роботи Офісу генпрокурора. Тобто не передбачається звільнення слідчих. Генеральний прокурор не тільки не надавши відповіді, він звільнив не маючи законних підстав.

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Якщо він не бачив мене як слідчого в Офісі генпрокурора, тому що я не написав встановленої форми заяву, але я обґрунтував, що не можу виконувати незаконні вказівки, то жодних підстав звільняти 23 жовтня, а не в день створення Офісу, в нього не було. Чому він таке зробив в мене є багато припущень. Але насамперед це небажання реагувати на порушення закону, небажання забезпечувати розслідування, якими ми займалися. Насамперед, корупційних.