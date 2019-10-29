Можно ли сказать, что дело расстрелов на Майдане раскрыто: ответ Горбатюка

До сих пор расследуется дело о расстрелах на Майдане. И окончание этого длительного расследования теперь под вопросом, поскольку со своей должности уходит Сергей Горбатюк – руководитель департамента Специальных расследований Генеральной прокуратуры, которое все эти годы ее расследовало. О деле и своем увольнении он рассказал в программе "После всего".

О делах Майдана

Мне лично жаль, что вы уже ушли из органов прокуратуры, но часто приходится читать и слышать критику в вашу сторону и вашего департамента. Почти пять лет расследовались дела Майдана и какой результат, пусть Горбатюк покажет результат, что они расследовали. Короткий итог вы можете сейчас подвести по делам Майдана? Кто заказчик, организатор и исполнитель?

Если брать результаты расследования, то в целом, по каждому эпизоду, можно указать о раскрытии преступления, начиная с 30 ноября и заканчивая расстрелами. Потому что сообщено о подозрении организаторам, исполнителям или среднему звену. И по каждому из этих эпизодов есть направленные обвинительные акты в суд. Если брать в целом расследование майдановских дел, то сообщено о подозрении 448 лицам. А в суд направлены обвинительные акты в отношении 298 человек.

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Кто самый высокий чиновник, который получил подозрение?

Бывший президент Виктор Янукович, Бывший министр юстиции и его заместители Елена Лукаш, ей инкриминируется коррупционная деятельность, а не по делам Майдана, Глава СБУ Александр Якименко и его заместители, Генеральный прокурор Виктор Пшонка, Бывшему руководителю киевской полиции Валерию Мазану и его заместителю по общественной безопасности.

В общем, по событиям Майдана 56 чиновников привлечены к ответственности. Вопрос только в утверждении – мы не можем сказать организаторы они или нет. Они подозреваются. Вопрос наиболее проблемный – завершение приговорами эти расследования.

До того, как приговор вынесет суд или не вынесет из-за того, что большая часть подозреваемых просто сбежали из страны. Можем ли мы сейчас сказать, что дело расстрелов на Майдане раскрыто?

С точки зрения сообщения о подозрении – оно раскрыто. Однако сказать твердо, что именно эти лица совершили преступление можно только после приговора суда.

Что известно про Сергея Горбатюка?

Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.

То есть мы ждем только приговора суда? Вы как следователь сделали всю работу?

Утвердить, что это лицо является преступником и организовало убийство можно после приговора суда. Однако, если мы говорим в отношении организаторов, то завершить непосредственно направлением в суд, так как они в розыске, можно буду только тогда, когда будут внесены соответствующие изменения в закон о заочном судопроизводстве. Потому что 27 ноября 2018 года особенности его применения, по которому мы в том же году получали разрешения на заочное расследование, прекратили свое действие. На сегодняшний день этих изменений не принималось. Они регистрировались в Верховной Раде, но сейчас ими никто не занимается.



Расстрелы на Евромайдане

Среди проблематики, которая требует расследования, которая состоит из 5 крупных блоков, каждый из которых разбивается, я передал генеральному прокурору Рябошапке и его заместителю Чумаку. То есть, ни один из этих вопросов, начиная с начала сентября, никаким образом не решался. Единственное что прокурорский департамент по расследованию дел Майдана был создан в тот день, когда был подписан приказ о моем увольнении.

Одним из важнейших свидетелей, а параллельно он был подозреваемым и обвиняемым в деле о расстреле на Майдане был печально известный командир так называемой "черной роты Беркута" Дмитрий Садовник. В 2014 году задержали и арестовали. Он сидел в СИЗО, а потом судья Светлана Волкова вынесла постановление, и его выпустили под домашний арест, откуда он сбежал осенью 2014 года.



Дмитрий Садовник

Сбежал важный свидетель и обвиняемый. Скажите, что вам известно? Меня еще с тех пор очень беспокоит и я пытаюсь разобраться, почему Садовника выпустили, дали ему убежать и кто за этим мог стоять. Это же не просто так судья приняла такое решение.

Непосредственное расследование наше управление не имело. Было уголовное производство в отношении подозрения судье Волковой, которое направлено в суд в 2015 или в начале 2016 года. До сегодняшнего дня оно не рассмотрено.

Что с этой судьей? Ее как-то приговорили бы к чему?

Нет, суд не закончился. Фактически, там за месяц, как по мне, при желании можно было бы рассмотреть.

Как гражданское лицо, не прокурор, вы верите в то, что судья Светлана Волкова сама по себе выпустила Садовника под домашний арест, фактически, дав ему возможность сбежать?

Нет, не верю.

Кто за этим мог тогда стоять? Кто дал ей указание выпустить Садовника?

Абсолютное предположение, потому что повторюсь не имел отношения к расследованию. Там и судья выпустила и в следующем – еще была возможность исправить ошибку. Апелляционный суд мог своевременно ее постановление остановить. То есть, оно было незаконным минимум из того, что она, не продлив содержание под стражей, которое должно быть еще 10 дней, выпустила.



Светлана Волкова

Апелляционный суд переносил заседание трижды и пока Садовник не сбежал, он не принимал никаких решений. То есть, такие действия свидетельствуют, что могло быть под влиянием, но это должно расследоваться. В то же время в нашем государстве на таком уровне не могло быть, по моему мнению, без властного влияния.

Высшего руководства страны?

Да.

Что известно о делах Майдана?

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

О своем увольнении

Почему вы все же ушли из Генпрокуратуры? Генеральный прокурор Рябошапка объявил большую переаттестацию прокуроров и вы на эту переаттестацию не пришли. Почему?

Я не просто не пришел, я написал ему о невозможности выполнения того о порядке прохождения переаттестации и рапорт, в котором изложил нарушения закона, который допущен при проведении этой переаттестации и отметил, что она может привести к необратимым, губительным последствиям как для прокуратуры, так и для конкретных уголовных производств.

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Сама аттестация не выявляет ни компетентных, ни добропорядочных. В ней не прописаны реагирования на журналистские расследования, не проверяется сотни жалоб пострадавших, участников процесса, которые давались в конкретных уголовных процессах, что нарушены их права, потому что у комиссии нет доступа к этим делам.



Сергей Горбатюк

Они могут проверить только общую информацию из НАБУ, из баз, сообщения юридических лиц, то есть они не вникают в суть и не анализирует результаты работы. Потому что кроме критики скажем процедуры, я говорил генпрокурору, есть простой способ действительно проверки и выявления недобропорядочных и наказания таких пределов, за которые прокурор не должен переходить. Это аттестация по результатам конкретной работы, которую осуществляют те или иные прокуроры, и наказание именно за нарушение закона, чтобы он никогда не восстановился в этой должности. Эта аттестация – она этого не делает, она является "показушной".

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Знание законодательства нужно уметь применять для прокурора, а просто зазубривать – это ничего не значит. Тесты на интеллект и собеседование с неопределенным порядком его проведения и с большим субъективизмом – не проявляет компетентных, возможно, недобропорядочных по каким-то сообщениям в СМИ, но оно позволяет выстроить аппарат абсолютно лояльных генпрокурору людей.

Можно было вам пойти на определенный компромисс с Рябошапкой ,договариваясь о правильности или неправильности, а тем самым оставаясь работать руководителем департамента спецрасследований и продолжать расследовать дела Майдана?

Во-первых, я написал свои замечания и до сегодняшнего дня не получил ответа на них. Это не мои лично проблемы, это проблемы прокуратуры. Во-вторых, я намеренно поднял эту тему на уровень государства, потому что я вижу большой обман, который происходит. Это не реформа – это обман.



Руслан Рябошапка

Это такой ваш протест?

Это вы сами можете увидеть. По тем же правилам происходила реформа в полиции, в прокуратуре в 2015 году, в судах происходила и продолжается происходить. Вы почувствовали изменения в этих органах?

Конечно, нет. Мы об этом постоянно говорим…

И я про это говорю, что на сегодняшний день – это обман. Потому что не имеет реагирования на нарушения закона и выставления «красных линий», где обвинения и благие намерения, которые ведут в ад.

Но кроме этого, я знал, что согласно законодательству, я как руководитель следственного управления и следователь, если не иду на аттестацию, имею право доработать до начала работы Офиса генпрокурора. То есть не предусматривается увольнение следователей. Генеральный прокурор не только не предоставил ответа, он уволил, не имея законных оснований.

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Если он не видел меня как следователя в Офисе генпрокурора, потому что я не написал по установленной форме заявление, но я обосновал, что не могу выполнять незаконные указания, то никаких оснований увольнять 23 октября, а не в день создания Офиса, у него не было. Почему он такое сделал, у меня есть много предположений. Но прежде всего это нежелание реагировать на нарушения закона, нежелание обеспечивать расследованией, которыми мы занимались. Прежде всего, коррупционных.