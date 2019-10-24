Зеленский называл расследование дел Майдана однобоким – Горбатюк
Владимир Зеленский называл расследование дел Майдана необъективным. Президент считал, что убийства силовиков не расследуют.
Сергей Горбатюк рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским и Русланом Рябошапкой, когда еще тот не был генпрокурором. Об этом бывший руководитель управления спецрасследований сказал в эфире "Громадському".
Важно: Рябошапка считает, что преступной группы Януковича не существовало, – Горбатюк
На встречу пришел также глава Офиса президента Андрей Богдан, однако уже в конце. По словам Горбатюка, они хотели услышать подробности о расследовании дел Майдана.
Что осуществляется в расследовании, каковы результаты расследования, какие проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, потому что не расследуются убийства правоохранителей,
– рассказал он.
Тогда Горбатюк ответил, что расследуют все эпизоды. Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснение.
"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский — 24 канал) закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам помощь", – рассказал экс-прокурор.
Горбатюк отметил, что президент сказал ему предоставить информацию о помощи Рябошапке. Однако, по словам Горбатюка, "из этого всего ничего не решилось".
Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
Горбатюка уволили: что надо знать:
- Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка. Произошло это после того, как чиновник не подал заявление на переаттестацию.
- Перед этим Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования Генпрокуратуры в Офис генпрокурора.
- Сам Горбатюк заявил, что отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленным руководством ГПУ образцу. По его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.