Зеленский называл расследование дел Майдана однобоким – Горбатюк

Владимир Зеленский называл расследование дел Майдана необъективным. Президент считал, что убийства силовиков не расследуют.

Сергей Горбатюк рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским и Русланом Рябошапкой, когда еще тот не был генпрокурором. Об этом бывший руководитель управления спецрасследований сказал в эфире "Громадському".

Важно: Рябошапка считает, что преступной группы Януковича не существовало, – Горбатюк

На встречу пришел также глава Офиса президента Андрей Богдан, однако уже в конце. По словам Горбатюка, они хотели услышать подробности о расследовании дел Майдана.

Что осуществляется в расследовании, каковы результаты расследования, какие проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, потому что не расследуются убийства правоохранителей,

– рассказал он.

Тогда Горбатюк ответил, что расследуют все эпизоды. Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснение.

"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский — 24 канал) закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам помощь", – рассказал экс-прокурор.

Горбатюк отметил, что президент сказал ему предоставить информацию о помощи Рябошапке. Однако, по словам Горбатюка, "из этого всего ничего не решилось".

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

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