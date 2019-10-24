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      Зеленский называл расследование дел Майдана однобоким – Горбатюк

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      Зеленский называл расследование дел Майдана "необъективным" – Горбатюк
      Зеленский называл расследование дел Майдана "необъективным" – Горбатюк / Getty images

      Владимир Зеленский называл расследование дел Майдана необъективным. Президент считал, что убийства силовиков не расследуют.

      Сергей Горбатюк рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским и Русланом Рябошапкой, когда еще тот не был генпрокурором. Об этом бывший руководитель управления спецрасследований сказал в эфире "Громадському".

       Важно: Рябошапка считает, что преступной группы Януковича не существовало, – Горбатюк

      На встречу пришел также глава Офиса президента Андрей Богдан, однако уже в конце. По словам Горбатюка, они хотели услышать подробности о расследовании дел Майдана.

      Что осуществляется в расследовании, каковы результаты расследования, какие проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, потому что не расследуются убийства правоохранителей,
      – рассказал он.

      Тогда Горбатюк ответил, что расследуют все эпизоды. Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснение.

      "Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский — 24 канал) закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам помощь", – рассказал экс-прокурор.

      Горбатюк отметил, что президент сказал ему предоставить информацию о помощи Рябошапке. Однако, по словам Горбатюка, "из этого всего ничего не решилось".

      Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Горбатюка уволили: что надо знать:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования ГПУ Владимир Зеленский Евромайдан
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