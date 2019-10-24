20:49
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Зеленський називав розслідування справ Майдану однобоким, – Горбатюк

      158 Читать новость на русском
      Зеленський називав розслідування справ Майдану "необ'єктивним", — Горбатюк
      Зеленський називав розслідування справ Майдану "необ'єктивним", — Горбатюк / Getty images

      Володимир Зеленський називав розслідування справ Майдану необ'єктивним. Президент вважав, що убивства силовиків не розслідують.

      Сергій Горбатюк розповів, що зустрічався із Володимиром Зеленським та Русланом Рябошапкою, коли ще той не був генпрокурором. Про це колишній керівник управління спецрозслідувань сказав в ефірі "Громадському".

      Важливо: Рябошапка вважає, що злочинної групи Януковича не існувало, – Горбатюк

      На зустріч прийшов також глава Офісу президента Андрій Богдан, однак вже наприкінці. За словами Горбатюка, вони хотіли почути подробиці про розслідування справ Майдану.

      Що здійснюється у розслідуванні, які результати розслідування, які проблеми розслідування, чому воно розслідується необ'єктивно, як вважав президент. Однобоко, на його думку, тому що не розслідуються убивства правоохоронців,
      – розповів він.

      Тоді Горбатюк відповів, що розслідують усі всі епізоди. Він додав, що попри скепсис, Зеленський адекватно сприймав його пояснення.

      "Було розуміння, були уточнюючі запитання, і я хочу сказати, що абсолютно оптимістично закінчилась зустріч. Він (Зеленський — 24 канал) закінчив її словами: ваші справи мають розслідуватися, і має бути вам допомога", – розповів експрокурор.

      Горбатюк зазначив, що президент сказав йому надати інформацію про допомогу Рябошапці. Однак, за словами Горбатюка, "з того всього нічого не вирішилось".

      Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Горбатюка звільнили: що треба знати: 

       

      blog_ava
      Не в списку улюбленців: Єлизавета ІІ забрала фото Меган Маркл зі столика у вітальні – фотодоказ
      сьогодні
      3790
      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Володимир Зеленський ГПУ Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів
      сьогодні , 20:30 Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів
      Ірина Поліщук 115
      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні , 19:01 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 3571
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      471
      Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      сьогодні , 18:00 Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      Борис Немировський 507
      Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні , 17:49 Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 8529
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук