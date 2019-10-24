Зеленський називав розслідування справ Майдану однобоким, – Горбатюк

Володимир Зеленський називав розслідування справ Майдану необ'єктивним. Президент вважав, що убивства силовиків не розслідують.

Сергій Горбатюк розповів, що зустрічався із Володимиром Зеленським та Русланом Рябошапкою, коли ще той не був генпрокурором. Про це колишній керівник управління спецрозслідувань сказав в ефірі "Громадському".

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На зустріч прийшов також глава Офісу президента Андрій Богдан, однак вже наприкінці. За словами Горбатюка, вони хотіли почути подробиці про розслідування справ Майдану.

Що здійснюється у розслідуванні, які результати розслідування, які проблеми розслідування, чому воно розслідується необ'єктивно, як вважав президент. Однобоко, на його думку, тому що не розслідуються убивства правоохоронців,

– розповів він.

Тоді Горбатюк відповів, що розслідують усі всі епізоди. Він додав, що попри скепсис, Зеленський адекватно сприймав його пояснення.

"Було розуміння, були уточнюючі запитання, і я хочу сказати, що абсолютно оптимістично закінчилась зустріч. Він (Зеленський — 24 канал) закінчив її словами: ваші справи мають розслідуватися, і має бути вам допомога", – розповів експрокурор.

Горбатюк зазначив, що президент сказав йому надати інформацію про допомогу Рябошапці. Однак, за словами Горбатюка, "з того всього нічого не вирішилось".

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

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