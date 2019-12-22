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      Ведущего NewsOne Павловского вызвали на допрос по делу Шеремета

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      Дело Шеремета – ведущего NewsOne вызвали на допрос / Фейсбук-страница Павловского

      Журналиста и телеведущего канала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он собирается подписать договор с акдвокатом.

      Павловскому позвонили из Главного следственного управления, чтобы передать повестку. Об этом он сам рассказал на своей странице в фейсбук.

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      Телеведущий объяснил, что причина якобы в том, что съемочная группа NewsOne оказалась на месте взрыва автомобиля первой.

      Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать,
       сказал Паловский.

      Он добавил, что с Виталием Кличко никто не договаривался. О запланированных телеканалом съемках, по словам журналиста, мэр не знал.

      Павловский объяснил, что тогда журналистка услышала взрыв, побежала к нему и сняла автомобиль, который горел.

      "То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте", – отметил он.

      Журналист также добавил, что намерен подписать договор с адвокатом.

      Телеканал NewsOne принадлежит нардепу от "ОПЗЖ" и правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Кроме этого, под контролем Медведчука находятся еще два телеканала – 112 Украина и ZIK.

      Кратко о деле Шеремета:

      • Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.
      • Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая якобы фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, вторая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.
      • 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем троим задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юле Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения закончится 8 февраля 2020 года.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Убийство Павла Шеремета Новости Украины Новости политики Расследования NewsOne Павел Шеремет
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