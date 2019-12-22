Ведущего NewsOne Павловского вызвали на допрос по делу Шеремета

Журналиста и телеведущего канала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он собирается подписать договор с акдвокатом.

Павловскому позвонили из Главного следственного управления, чтобы передать повестку. Об этом он сам рассказал на своей странице в фейсбук.

Последние новости: Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет подавать жалобу в ГБР

Телеведущий объяснил, что причина якобы в том, что съемочная группа NewsOne оказалась на месте взрыва автомобиля первой.

Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать,

– сказал Паловский.

Он добавил, что с Виталием Кличко никто не договаривался. О запланированных телеканалом съемках, по словам журналиста, мэр не знал.

Павловский объяснил, что тогда журналистка услышала взрыв, побежала к нему и сняла автомобиль, который горел.

"То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте", – отметил он.

Журналист также добавил, что намерен подписать договор с адвокатом.

Телеканал NewsOne принадлежит нардепу от "ОПЗЖ" и правой руке Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Кроме этого, под контролем Медведчука находятся еще два телеканала – 112 Украина и ZIK.

Кратко о деле Шеремета:

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая якобы фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, вторая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем троим задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юле Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения закончится 8 февраля 2020 года.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео