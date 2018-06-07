Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки Данилюка на посаді міністра фінансів

Кабінет міністрів призначив виконувача обов’язків міністра фінансів замість звільненого у четвер Олександра Данилюка.

7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

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Пізніше у четвер під час позачергового засідання уряду Кабмін призначив першого заступника глави Мінфіну Оксану Маркарову виконувачем обов’язків міністра фінансів, інформує "Урядовий портал".

"Виконання обов'язків міністра фінансів покладено на першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову. Відповідне рішення одноголосно схвалено на Позачерговому засіданні уряду", – йдеться у повідомленні.

Виконання обов’язків Міністра фінансів України покладено на першого заступника Міністра Оксану Маркарову. Відповідне рішення було одноголосно ухвалено на позачерговому засіданні Уряду. До виконання обов’язків Міністра Оксана Маркарова приступить завтра, 8 червня. pic.twitter.com/NxIDPH9osf — Кабмін України (@Kabmin_UA) 7 червня 2018 р.

З березня 2015 Оксана Маркарова займала посаду заступника міністра та керівника апарату.

Після звільнення Данилюка у ЗМІ з’явилась інформація про те, що новим міністром фінансів Президент Петро Порошенко хоче бачити нардепа від своєї фракції Ніну Южаніну.