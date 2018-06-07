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Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки Данилюка на посаді міністра фінансів

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Оксана Маркарова стане в.о. міністра фінансів
Оксана Маркарова стане в.о. міністра фінансів / Фото із відкритих джерел

Кабінет міністрів призначив виконувача обов’язків міністра фінансів замість звільненого у четвер Олександра Данилюка.

7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

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Пізніше у четвер під час позачергового засідання уряду Кабмін призначив першого заступника глави Мінфіну Оксану Маркарову виконувачем обов’язків міністра фінансів, інформує "Урядовий портал".

"Виконання обов'язків міністра фінансів покладено на першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову. Відповідне рішення одноголосно схвалено на Позачерговому засіданні уряду", – йдеться у повідомленні.

З березня 2015 Оксана Маркарова займала посаду заступника міністра та керівника апарату.

Після звільнення Данилюка у ЗМІ з’явилась інформація про те, що новим міністром фінансів Президент Петро Порошенко хоче бачити нардепа від своєї фракції Ніну Южаніну.

Теги: Новини України Олександр Данилюк Новини політики Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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