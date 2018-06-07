15:08
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Відомо, кого Порошенко хоче бачити новим міністром фінансів

539 Читать новость на русском
Ніна Южаніна
Ніна Южаніна / Фото з відкритих джерел

Президент України хоче бачити новим міністром фінансів Ніну Южаніну. Зараз вона є депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Проте на теперішньому етапі погодження цієї кандидатури немає.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у керівництві фракцій коаліції.

Читайте також: Відставка Данилюка: у Кабміні роз'яснили ситуацію

Наразі, виконувати обов'язки міністра буде перша заступниця міністра Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Раді підтримала подання Кабінету міністрів та власне очільника уряду Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні обранці.

Олександр Данилюк своєю чергою прокоментував таке рішення уряду. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, на нього уже упродовж року чиниться колосальний тиск.

Теги: Новини політики Міністерство фінансів України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сьогодні, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 109
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 14:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 2331
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 327
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1356
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3612
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук