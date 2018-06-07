Відомо, кого Порошенко хоче бачити новим міністром фінансів

Президент України хоче бачити новим міністром фінансів Ніну Южаніну. Зараз вона є депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Проте на теперішньому етапі погодження цієї кандидатури немає.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у керівництві фракцій коаліції. Читайте також: Відставка Данилюка: у Кабміні роз'яснили ситуацію Наразі, виконувати обов'язки міністра буде перша заступниця міністра Оксана Маркарова. Нагадаємо, 7 червня Верховна Раді підтримала подання Кабінету міністрів та власне очільника уряду Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні обранці. Олександр Данилюк своєю чергою прокоментував таке рішення уряду. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, на нього уже упродовж року чиниться колосальний тиск.