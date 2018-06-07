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Відставка Данилюка: у Кабміні роз'яснили ситуацію

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За відставку Олександра Данилюк Рада може проголосувати 7 червня
За відставку Олександра Данилюк Рада може проголосувати 7 червня / ТСН

Відставку міністра фінансів Олександра Данилюка Верховна Рада зможе розглянути вже сьогодні, 7 червня. Однак станеться це у разі, якщо не буде жодних затримок із розглядом закону про Антикорупційний суд.

Про це розповів представник Кабміну в парламенті Вадим Денисенко, повідомляє 112.ua.

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"Якщо не буде якихось затримок із законом про Антикорупційний суд, ймовірно, що ми зможемо навіть у четвер, 7 червня, проголосувати за відставку Данилюка", – зауважив він.

За його словами, наразі за відставку очільника Мінфіну готові проголосувати 226 парламентарів.

Щодо причин відставки Данилюка, то єдиною причиною є конфлікт всередині уряду та лист про нього, відправлений міністром послам країн "Великої сімки". Причина тільки в цьому і полягає. Ні для кого не секрет, що абсолютною несподіванкою для всіх став демарш Данилюка на минулому засіданні Кабміну, коли він почав говорити про те, що йому нібито не дають можливості призначити п'ятого заступника. І після цього з'явився лист від міністра фінансів Данилюка до послів "Великої сімки",
– зауважив Денисенко.

Як підкреслює представник уряду у Раді, вищезазначений лист з'явився напередодні важливих для України переговорів з ЄС щодо траншу на 1 мільярд євро.

"Це не могло не вплинути на перебіг переговорів. На щастя, вони відбулися вдало", – констатує політик.

Крім того, він прокоментував слова Данилюка після подання прем'єра Володимира Гройсмана щодо його відставки.

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"Ми чуємо вже кілька причин демаршу Данилюка. Спочатку він говорив про те, що йому не дали можливості призначити п'ятого заступника. Потім він розповідав ще одну історію. Тепер він говорить про те, що річ у тому, що він нібито боровся проти того, щоб давати соцеконом для нардепів. Але хотів би нагадати, що за підписом міністра подається бюджет у Верховну Раду, і він чудово бачив, що там написано, як. Тому всі його нинішні виправдання виглядають дивними", – підсумував Денисенко.

Нагадаємо, 6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка. Згодом такий крок підтримав Кабінет міністрів, який відповідний документ вніс на розгляд Верховної Ради. Крім того, Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Данилюка із займаної ним посади. 

Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Верховна Рада Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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