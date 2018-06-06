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Гройсман підписав подання щодо звільнення Данилюка

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Володимир гройсман підписав подання щодо звільнення міністра фінансів
Володимир гройсман підписав подання щодо звільнення міністра фінансів / 24 Канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це Володимир Гройсман повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр-міністр пояснив своє рішення тим, що Олександр Данилюк спровокував конфлікт на засіданні уряду.

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Він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету Міністрів,
– пояснює Володимир Гройсман.

Очільник уряду зауважив, що поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати.

"Нажаль, Олександр Данилюк не вніс коректив у вибрану ним лінію поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди. Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись в її складі і прошу народних депутатів підтримати моє подання", – додав Гройсман.

Прем'єр наголосив, що в умовах тих викликів, які ми сьогодні маємо питання зміни голови Міністерства фінансів має бути вирішено невідкладно.

 

Теги: Новини політики Новини України Володимир Гройсман Олександр Данилюк Міністерство фінансів України Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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