Гройсман подписал представление об увольнении Данилюка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.
Об этом Владимир Гройсман сообщает на своей странице в Facebook.
Премьер-министр объяснил свое решение тем, что Александр Данилюк спровоцировал конфликт на заседании правительства.
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Он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета Министров,
– объясняет Владимир Гройсман.
Глава правительства отметил, что распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты.
"К сожалению, Александр Данилюк не внес коррективы в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление", – добавил Гройсман.
Премьер подчеркнул, что в условиях тех вызовов, которые мы сегодня имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно.
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