Гройсман назвал условие, при котором уйдет в отставку в ближайшее время
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если Верховная Рада не примет закон о Высшем антикоррупционном суде.
Об этом глава правительства заявил во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.
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Он отметил, что эта неделя является крайне важной, ведь парламент должен принять законопроект о "Высшем антикоррупционном суде", без которого борьба с коррупцией не будет такой эффективной.
Сегодня есть огромный вызов для всех, кто причастен к созданию независимого Антикоррупционного суда. Я, как премьер-министр, принял для себя решение: если такой независимый суд не будет образован, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку,
– подчеркнул Гройсман.
По его словам, если этот закон не принять, то будет подорвано доверие не только украинского общества к власти государства, но и пострадает международный авторитет Украины.
Гройсман также добавил, что сегодня, 4 июня, будет работать с руководителями парламентских фракций, чтобы соответствующее решение было принято.
Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.