Гройсман назвал условие, при котором уйдет в отставку в ближайшее время

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если Верховная Рада не примет закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом глава правительства заявил во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Читайте также: Порошенко рассказал, когда начнется создание Антикоррупционного суда

Он отметил, что эта неделя является крайне важной, ведь парламент должен принять законопроект о "Высшем антикоррупционном суде", без которого борьба с коррупцией не будет такой эффективной.

Сегодня есть огромный вызов для всех, кто причастен к созданию независимого Антикоррупционного суда. Я, как премьер-министр, принял для себя решение: если такой независимый суд не будет образован, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку,

– подчеркнул Гройсман.

По его словам, если этот закон не принять, то будет подорвано доверие не только украинского общества к власти государства, но и пострадает международный авторитет Украины.

Гройсман также добавил, что сегодня, 4 июня, будет работать с руководителями парламентских фракций, чтобы соответствующее решение было принято.

Сьогодні є величезний виклик для всіх, хто причетний до створення незалежного Антикорупційного суду. Я, як Прем’єр-міністр, прийняв для себе рішення: якщо такий незалежний суд не буде утворено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України і подам у відставку. pic.twitter.com/AAGdEZ4rg9 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 июня 2018 г.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.