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Порошенко рассказал, когда начнется создание Антикоррупционного суда

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Создание Антикоррупционного суда
Создание Антикоррупционного суда / politeka.net

Процесс создания Высшего Антикоррупционного суда Украины должен стартовать в июле.

Об этом на пресс-конференции заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина.

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"Парламент рассматривает почти 2 тысячи поправок к законопроекту об антикоррупционном суде. Я выражаю пожелание, чтобы парламент смог его принять, и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен. Украина будет иметь антикоррупционный суд. Я большой оптимист в этой сфере", – заявил Порошенко.

К слову, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом списке только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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