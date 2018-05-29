Власти все еще ищут способ выкрутить ситуацию с Антикоррупционным судом в свою пользу, - эксперт

Затягивание принятия закона об Антикоррупционном суде связано с несколькими причинами. Очевидно, власти до сих пор думают, как выкрутить ситуацию в свою пользу.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Дмитрий Купира.

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По его словам, сейчас закон об Антикоррупционном суде не могут принять, во-первых, из-за технических моментов. Было очевидно, что рассмотрение двух тысяч поправок требует времени. И, как считает Купира, спикер Андрей Парубий проявляет ответственность, не продавливает принятие закона, четко следует регламенту.



Во-вторых, отмечает политолог, очевидно, продолжаются торги вокруг закона об Антикоррупционном суде.

До сих пор продолжаются торги. В частности, кто будет председателем суда и каким будет его состав. Позволят ли условия конкурсного отбора, чтобы большинство судей были независимыми, или они все же будут зависеть от власти и президента? Общество ожидает, что судьи будут подходить к выполнению своих обязанностей беспристрастно, со всей ответственностью. Хотя, скорее всего, в будущем судьями будут разные люди,

– считает Дмитрий Купира.

В то же время, по его убеждению, закон примут. Потому что от его принятия зависит предоставление Украине очередного транша МВФ.



"К счастью, власть попала в "положительные тиски" – частью общественного развития Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде. С принятием этого закона Украина сможет получить от МВФ транш в размере одного миллиарда долларов. Иначе власть не сможет достойно выйти на выборы. Надо удерживать экономику, платить пенсии и зарплаты. Но власть думает, как выкрутить ситуацию с законом, чтобы международные партнеры не увидели, что она оставила за собой манипулятивные ходы", – подчеркнул Дмитрий Купира.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом списке только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.