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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Депутаты рассказали, что думают об Антикоррупционном суде: эксклюзивные интервью

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Уже год как народные избранники большинства фракций находят разные лазейки и отговорки, чтобы не создавать суд, который будет судить топ-коррупционеров, то есть их самих. 24 мая парламент продолжил рассматривать поправки к закону об Антикоррупционном суде.

Депутаты ответили на вопросы корреспондентки 24 Канала Татьяны Шевченко о том, зачем нужен Антикоррупционный суд, будут ли они госоувати за него, и наконец, – когда именно состоится это голосование.

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Сергей Лещенко, нардеп от БПП, отметил, что Антикоррупционный суд нужен, чтобы сажать коррупционеров в тюрьму.

Для того, чтобы сажать коррупционеров в тюрьму. На сегодня традиционные суды являются коррумпированными. И они никого не сажают, а наоборот зарабатывают на коррупционерах, и таким образом все остаются довольны. Коррупционеры на свободе, а коррумпированные судьи с деньгами,
– отметил он.

Также Лещенко добавил, что, по его мнению, Антикоррупционный суд заработает только в 2019 году.

Еще один нардеп от БПП Алексей Гончаренко заверил, что при создании такого суда хуже уже точно не будет.

"Потому что у нас большая проблема есть реально с коррупцией. Но мы хотим видеть приговоры, мы хотим видеть конфискации. И, к сожалению, мы видим, что суд здесь является слабым звеном", – сказал он.

А нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев цель Антикоррупционного суда определил довольно конкретно.

Чтобы такие как Охендовский, Мартинеко, Насиров оказались за решеткой. Чтобы их имущество было конфисковано, и чтобы они дали показания на тех, с кем они воровали деньги,
– заверил Соболев.

На вопрос, будете ли голосовать за Антикоррупционный суд, нардеп от "Самопомочи" Иван Мирошниченко отметил, что это нужно решать уже на финише.

"Ну мы же посмотрим, что будет на финише. 2 тысячи и больше поправок. Посмотрим на финише, какой там будет документ", – сказал он.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев отметил, что вопрос заключается больше в редакции самого законопроекта.

Это вопрос больше в другом. В какой редакции будет Антикоррупционный суд. Если это будет в редакции, которую подготовил Президент, то у нас не будет Антикоррупционного суда. Если это будет в редакции Венецианской комиссии, которая согласована с комитетом, у нас будет полноценный Антикоррупционный суд,
– прокомментировал нардеп.

Также свои прогнозы о дате голосования за Антикоррупционный суд высказал Антон Яценко, нардеп от "Возрождения".

"Я думаю, оно будет рассматриваться сегодня, даже завтра. Мой прогноз: или во вторник на следующей пленарной неделе голосование состоится, или состоится даже в четверг", – отметил он.

Напомним, по состоянию на 24 мая депутаты рассмотрели 500 поправок к закону об Антикоррупционном суде, но ни одной из них не приняли. Голосуют только несколько десятков нардепов.

Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Верховная Рада Блок Петра Порошенко Самопомич Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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