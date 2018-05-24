Депутати розповіли, що насправді думають про Антикорупційний суд: ексклюзивні інтерв'ю

Вже рік як народні обранці більшості фракцій знаходять різні шпарини й відмовки, аби не створювати суд, який судитиме топ-корупціонерів, тобто їх самих. 24 травня парламент продовжив розглядати поправки до закону про Антикорупційний суд.

Депутати відповіли на питання кореспондентки 24 Каналу Тетяни Шевченко про те, навіщо потрібен Антикорупційний суд, чи будуть вони госоувати за нього, та зрештою, – коли саме відбудеться це голосування.

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Сергій Лещенко, нардеп від БПП, зазначив, що Антикорупційний суд потрібен, аби саджати корупціонерів до в'язниці.

Для того, щоб саджати корупціонерів до в'язниці. На сьогодні традиційні суди є корумпованими. І вони нікого не саджають, а навпаки заробляють на корупціонерах, і в такий спосіб всі залишаються задоволені. Корупціонери на свободі, а корумповані судді з грошима,

– зазначив він.

Також Лещенко додав, що, на його думку, Антикорупційни суд запрацює тільки 2019 року.

Ще один нардеп від БПП, Олексій Гончаренко, запевнив, що при створенні такого суду гірше вже точно не буде.

"Бо в нас велика проблема є реально з корупцією. Але ми хочемо бачити вироки, ми хочемо бачити конфіскації. І, на жаль, ми бачимо, що суд тут є слабкою ланкою", – сказав він.

А нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв мету Антикорупційного суду визначив доволі конкретно.

Щоби такі як Охендовський, Мартинеко, Насіров опинилися за гратами. Щоб їхнє майно було конфісковане, і щоб вони дали покази на тих, з ким вони крали гроші,

– запевнив Соболєв.

На питання, чи будете голсувати за Антикорупційний суд, нардеп від "Самопомочі" Іван Мірошніченко зазначив, що це потрібно вирішувати вже на фініші.

"Ну ми ж побачим, що буде на фініші. 2 тисячі і більше поправок. Подивимся на фініші, який там буде документ", – сказав він.

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв зауважив, що питання полягає більше в редакції самого законопроекту.

Це питання більше в іншому. В якій редакції буде Антикорупційни суд. Якщо це буде в редакції, яку підготував Президент, то у нас не буде Антикорупційного суду. Якщо це буде в редакції Венеційської комісії, яка погоджена з комітетом, у нас буде повноцінний Антикорупційни суд,

– прокоментував нардеп.

Також свої прогнози про дату голосування за Антикорупційний суд висловив Антон Яценко, нардеп від "Відродження".

"Я думаю, воно буде розглядатися сьогодні, навіть завтра. Мій прогноз: або у вівторок наступного пленарного тижня голосування відбудеться, або відбудеться навіть у четвер", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 24 травня депутати розглянули 500 поправок до закону про Антикорупційний суд, але жодної з них не ухвалили. Голосують лише кілька десятків нардепів.