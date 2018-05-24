Законопроект про Антикорупційний суд: депутати розглянули більше 500 правок
Депутати розглянули 500 поправок до закону про Антикорупційний суд, але жодної з них не ухвалили. Голосують лише кілька десятків нардепів.
Про це повідомила кореспонедент 24 Каналу у прямому ефірі.
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До розгляду ще залишилося 1500 поправок. Парламентарі стверджують, що можуть завершити розгляд вже сьогодні, якщо подовжать робочий день.
Якщо будуть досягнути домовленості з міжнародними кредиторами про Антикорупційний суд, коли представники правлячої коаліції погодяться на це, тоді і буде прискорення розгляду цього законопроекту,
– розповіла народний депутат, Самопоміч Вікторія Войціцька.
Зараз уточнюються повноваження громадської ради міжнародних експертів під час відбору суддів до Антикорупційного суду. В МВФ наполягають, щоб ця організація була незалежною і мала право вето.
Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.