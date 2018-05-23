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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як Гройсман намагався вмовити БПП погодитися на вимоги МВФ

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Нардепи взялися у другому читанні розглядати закон про Антикорупційний суд. Проте президентська фракція досі не узгодила з Міжнародним валютним фондом питання повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

Перемовини тривають уже дві доби.

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Вони гуртуються, перемовляються і ховаються від телекамер за колонами – так розпочався робочий ранок у фракції "Блок Петра Порошенка". А все тому, що досі тривають перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо остаточної версії законопроекту про вищий адміністративний суд України.

БПП все намагається перехитрити МВФ і забрати у Громадської ради міжнародних експертів, яка має відсіювати не доброчесних суддів, право вето.

Влада тягне до останнього для того, щоби поставити людей з добрими намірами у таке незручне становище - або так, або ніяк, тобто вибирати між поганим і гіршим,
– заявила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

До Верховної Ради сьогодні приїжджає навіть прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У сесійній залі не з'являється, але за зачиненими дверима намагався вмовити БПП погодитися на вимоги міжнародних партнерів. В кулуарах лише подейкують – якщо Антикорупційний суд буде "не таким", Україна не отримає черговий транш, а це очевидний дефолт.

Якщо немає кредиту МВФ – немає грошей світового банку, немає грошей європейської комісії, не можливо нормально розмістити євробонди, відповідно втрачається довіра до України з боку інвесторів, відповідно йде відтік капіталу, відповідно йде посилення тиску на гривню, відповідно іде паніка, відповідно – економічний колапс,
– відповів народний депутат, БПП Сергій Лещенко.

А в БПП наполягають на своєму - Громадська рада міжнародних експертів не матиме права вето. Члени ради відсіюватимуть недоброчесних суддів. Але остаточне рішення – за Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Така і не узгодивши це питання, спікер парламенту Андрій Парубій все ж ризикнув - і поставив законопроект на розгляд у другому читанні. Але із уточненням, що поправки, які стосуються повноважень Громадської ради міжнародних експертів, розглядатимуть в останню чергу.

Я переконаний, що ми зможемо знайти порозуміння, зможемо вийти на позитивне рішення, але нам потрібно провести фахову та професійну дискусію в залі,
– прокоментував голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Але малоймовірно, що цю дискусію депутати зможуть закінчити завтра. Адже вони знайшли собі чимало роботи – майже дві тисячі поправок, а за годину розгляду встигли опрацювати трохи більше двохсот. Тож, ймовірно, що голосування за законопроект про Антикорупційний суд затягнуть до наступного пленарного тижня, тобто лише 5 червня.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Антикорупційний суд МВФ
Джерело: 24 Канал
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