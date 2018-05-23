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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Влада хоче поставити людей перед вибором між поганим і гіршим, – Сироїд

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Верховна рада розпочала розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд
Верховна рада розпочала розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд / 24 Канал

У середу, 23 травня, народні депутати розпочали розгляд у другому читанні законопроекту про Антикорупційний суд

Проте нині розглянуті лише дві сотні поправок, а залишилося – 1700.

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Попри початок розгляду президентська фракція не узгодила з Міжнародним валютним фондом питання повноважень Громадської ради міжнародних експертів. Перемовини тривають вже дві доби. В МВФ наполягають, що цей орган повинен мати права вето під час відбору суддів, аби не допустити до роботи в Антикорупційному суді керованих суддів-корупціонерів.

У фракції "Блок Петра Порошенка" іншої думки, начебто, це суперечить Конституції України. Тому хочуть, аби спірних кандидатів розглядала Вища кваліфікаційна комісія суддів спільно із Громадської радою міжнародних експертів. Тож поправки, які стосуються Громадської ради міжнародних експертів, розглядатимуть в останню чергу, коли досягнуть домовленостей з МВФ. 

Влада тягне до останнього для того, щоб поставити людей з добрими намірами у таке незручне становище – або так, або ніяк, тобто вибирати між поганим і гіршим,
– заявила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Нагадаємо, що 23 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій зібрав народних депутатів від різних фракцій на спеціальну нараду. Вони обговорювали питання винесення законопроекту про Антикорупційний суд (АКС) на голосування парламенту.

Теги: Новини України Новини політики Оксана Сироїд Антикорупційний суд Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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