Парубій оприлюднив складності, що виникають у Раді перед голосуванням за Антикорупційний суд

Спікер українського парламенту Андрій Парубій стверджує, що голоси для підтримки закону про Вищий антикорупційний суд буде знайти непросто. Щоправда, за його словами, якщо все ж буде знайдено узгоджену позицію, то розгляд цього питання займе 5-6 годин.

Таку заяву політик зробив у ефірі телеканалу ICTV.

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"Можу сказати, що перемовини тривають не на таких крайніх позиціях, вони йдуть до зближення. У мене є стриманий оптимізм щодо того, що ми зможемо вийти на узгоджені рішення до моменту кінцевого, заключного голосування за Вищий антикорупційний суд. Тут треба добра воля всіх і відчуття відповідальності. Питання є ширшим, аніж просто боротьба з корупцією", – підкреслив очільник парламенту.

За його словами, загалом знайти голоси – непросто, оскільки, якщо не буде узгоджено позицію про повноваження громадської ради міжнародних експертів, то ухвалення закону буде мати менше шансів через те, що рішення приймають всі фракції.

"Але розумію, що кінцеве рішення буде за фракціями… І треба буде провести раунд переговорів зі всіма фракціями також, хоча всі вони є представленими в комітеті. Але якщо буде знайдено узгоджену позицію, то я знаю як голова ВРУ, як це можна буде пройти достатньо динамічно – за 5- 6 годин і потім вийти на прийняття рішень", – зазначив спікер.

Водночас він підкреслив, є ризики, що такий компроміс не буде знайдено.

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Я розумію, чому є ризик не вийти. Якщо не будемо мати єдиного узгодженого рішення, фактично всі пропозиції поставляться на голосування, жодна з них не пройде і залишиться ця норма про громадську раду міжнародних експертів в редакції першого читання. От чому я так відчайдушно роблю все можливе, щоб знайшли компроміс. Необхідно розуміти, який може бути удар по економіці, якщо ми припинимо одномоментно нашу співпрацю з МВФ,

– зауважив Парубій.

Однак, він все ж пообіцяв зробити все можливе, щоб вийти на компроміс і ухвалити закон.

Нагадаємо, раніше Андрій Парубій заявляв, що закон про Антикорупційний суд Верховна Рада має розглянути та ухвалити у четвер, 24 травня.