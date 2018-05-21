Як у профільному комітеті обиратимуть суддів для Антикорупційного суду

Наразі профільний комітет має дві суперечки щодо створення Антикорупційного суду та обирання до його складу суддів.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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У профільному комітеті Верховної Ради зазначили, що Антикорупційний суд розглядатиме лише справи, які підслідні НАБУ. Раніше повідомлялося, що туди хотіли додати ще торгівлю забороненою зброєю та наркоторгівлю, але активісти запевнили, що тоді це завалило б Антикорупупційний суд безліччю справ і таким чином заблокувати його.

За словами журналістки, наразі профільний комітет має дві суперечки щодо створення Антикорупційного суду. Перша стосується відбору суддів. В цьому питанні досі йдуть консультації спільного засідання української влади, Венеціанської комісії та МВФ.



21 травня розглядали законопроект про створення Антикорупційного суду

А друга – стосується того, що у всіх суддів, які претендують на ці посади, має бути 5 років досвіду в міжнародних юридичних відділах. Хоча українські громадські активісти заявляють, що в Україні попросту немає такої кількості суддів, яка має бути, а це приблизно 80 осіб, і таким чином вважають, що влада намагається заблокувати створення Антикорупційного суду.

Також іде суперечка щодо того, яка має бути чисельність голосів, тобто скільки членів цієї міжнародної громадської ради можуть відмовитися від своїх слів.

Нагадаємо, що вибір кандидатів суддів Антикорупційного суду проводитиметься за таким чином: якщо громадська рада міжнародних експертів не допускає суддю до конкурсу в антикорупційний суд, то цей кандидат матиме право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з апеляцією, і тоді ВККС спільно з громадською радою вирішуватиме, чи допускати цього кандидата.