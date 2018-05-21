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Чому до обговорення про Антикорупційний суд вирішили долучити міжнародних представників

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Чому до обговорення про Антикорупційний суд вирішили долучити міжнародних представників
Чому до обговорення про Антикорупційний суд вирішили долучити міжнародних представників / 24 Канал

Почати розгляд закону про Антикорупційний суд депутати мають вже завтра, 22 травня. Представників Венеціанської комісії та МВФ залучають, аби приготувати законопроект до другого читання.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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 21 травня відбулося друге читання щодо законопроекту про Антикорупційний суд, до цього часу депутати встигли подати майже 2 тисячі поправок.

Більшість позицій є узгодженими з МВФ та Венеціанською комісією. Але є одна позиція, по якій йде найбільше дискусій, вповноваження громадської ради міжнародних аспектів,
– відповів голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Антикорупційний суд має розглядати справи, які ведуть НАБУ та САП, зокрема справи, які порушуються проти топ-чиновників.

Нагадаємо, що закон про Антикорупційний суд – це одна з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу. Але найбільшим "каменем спотикання" для наших нардепів були повноваження громадської ради міжнародних експертів. У фракції БПП заявили, що вона не може мати права вето під час відбору суддів, бо мовляв, це суперечить Конституції України.

Рада має допрацювати законопроект про Вищий Антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Це потрібно зробити якнайшвидше, адже у вівторок повинні почати розгляд цього питання. звертаюся до всіх фракцій не затягувати надмірно його розгляд і не зловживати регламентом,
– сказав нардеп Максим Бурбак. 

Втім, голова фракції БПП Артур Герасимов запевнив, що вони знайшли компромісний варіант. Він розповів, що це має діяти так: якщо громадська рада міжнародних експертів не допускає суддю до конкурсу в антикорупційний суд. то цей кандидат матиме право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з апеляцією, і тоді ВККС спільно з громадською радою вирішуватиме чи допускати цього кандидата. 

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада Законопроект МВФ Венесуела
Джерело: 24 Канал
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