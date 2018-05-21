Почему к обсуждению по Антикоррупционному суду решили привлечь международных представителей

Начать рассмотрение закона об Антикоррупционном суде депутаты должны уже завтра, 22 мая. Представителей Венецианской комиссии и МВФ привлекают, чтобы подготовить законопроект ко второму чтению.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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21 мая состоялось второе чтение по законопроекту об Антикоррупционном суде, до этого времени депутаты успели подать почти 2 тысячи поправок.

Большинство позиций согласованы с МВФ и Венецианской комиссией. Но есть одна позиция, по которой идет больше всего дискуссий, полномочия общественного совета международных аспектов,

– ответил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Антикоррупционный суд должен рассматривать дела, которые ведут НАБУ и САП, в частности, дела, которые возбуждаются против топ-чиновников.

Напомним, что закон об Антикоррупционном суде – это одно из главных требований МВФ для предоставления Украине следующего транша. Но самым большим "камнем преткновения" для наших нардепов были полномочия общественного совета международных экспертов. Во фракции БПП заявили, что он не может иметь права вето во время отбора судей, потому что, мол, это противоречит Конституции Украины.

Рада должна доработать законопроект о Высшем Антикоррупционном суде в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это нужно сделать как можно быстрее, ведь во вторник должны начать рассмотрение этого вопроса. Обращаюсь ко всем фракциям не чрезмерно затягивать его рассмотрение и не злоупотреблять регламентом,

– сказал нардеп Максим Бурбак.

Впрочем, глава фракции БПП Артур Герасимов заверил, что они нашли компромиссный вариант. Он рассказал, что это должно действовать так: если общественный совет международных экспертов не допускает судью к конкурсу в антикоррупционный суд, то этот кандидат будет иметь право обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей с апелляцией, и тогда ВККС совместно с общественным советом будет решать, допускать ли этого кандидата.