18:29
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Как в профильном комитете будут избирать судей для Антикоррупционного суда

34 Читати новину українською

Сейчас профильный комитет имеет два спора относительно создания Антикоррупционного суда и избрания в его состав судей.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

Читайте также: Работники Антикоррупционного суда будут получать зарплаты на уровне Верховного суда

В профильном комитете Верховной Рады отметили, что Антикоррупционный суд будет рассматривать только дела, которые подследственны НАБУ. Ранее сообщалось, что туда хотели добавить еще торговлю запрещенным оружием и наркоторговлю, но активисты заверили, что тогда это завалило бы Антикоррупционный суд множеством дел и таким образом заблокировало его.

По словам журналистки, сейчас профильный комитет имеет два спора относительно создания Антикоррупционного суда. Первый касается отбора судей. В этом вопросе до сих пор идут консультации совместного заседания украинской власти, Венецианской комиссии и МВФ.

21 травня розглядали законопроект про створення Антикорупційного суду

21 мая рассматривали законопроект о создании Антикоррупционного суда

А второй – касается того, что у всех судей, которые претендуют на эти должности, должно быть 5 лет опыта в международных юридических отделах. Хотя украинские общественные активисты заявляют, что в Украине попросту нет такого количества судей, которое должно быть, а это примерно 80 человек, и таким образом считают, что власть пытается заблокировать создание Антикоррупционного суда.

Также идет спор относительно того, какова должна быть численность голосов, то есть сколько членов этого международного общественного совета могут отказаться от своих слов.

Напомним, что выбор кандидатов судей Антикоррупционного суда будет проводиться по таким образом: если общественный совет международных экспертов не допускает судью к конкурсу в антикоррупционный суд, то этот кандидат будет иметь право обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей с апелляцией, и тогда ВККС совместно с общественным советом будет решать, допускать этого кандидата.

Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Судьи Верховная Рада
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук