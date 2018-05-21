Как в профильном комитете будут избирать судей для Антикоррупционного суда

Сейчас профильный комитет имеет два спора относительно создания Антикоррупционного суда и избрания в его состав судей.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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В профильном комитете Верховной Рады отметили, что Антикоррупционный суд будет рассматривать только дела, которые подследственны НАБУ. Ранее сообщалось, что туда хотели добавить еще торговлю запрещенным оружием и наркоторговлю, но активисты заверили, что тогда это завалило бы Антикоррупционный суд множеством дел и таким образом заблокировало его.

По словам журналистки, сейчас профильный комитет имеет два спора относительно создания Антикоррупционного суда. Первый касается отбора судей. В этом вопросе до сих пор идут консультации совместного заседания украинской власти, Венецианской комиссии и МВФ.

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А второй – касается того, что у всех судей, которые претендуют на эти должности, должно быть 5 лет опыта в международных юридических отделах. Хотя украинские общественные активисты заявляют, что в Украине попросту нет такого количества судей, которое должно быть, а это примерно 80 человек, и таким образом считают, что власть пытается заблокировать создание Антикоррупционного суда.

Также идет спор относительно того, какова должна быть численность голосов, то есть сколько членов этого международного общественного совета могут отказаться от своих слов.

Напомним, что выбор кандидатов судей Антикоррупционного суда будет проводиться по таким образом: если общественный совет международных экспертов не допускает судью к конкурсу в антикоррупционный суд, то этот кандидат будет иметь право обратиться к Высшей квалификационной комиссии судей с апелляцией, и тогда ВККС совместно с общественным советом будет решать, допускать этого кандидата.