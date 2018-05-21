16:20
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Працівники Антикорупційного суду отримуватимуть зарплати на рівні Верховного суду

140 Читать новость на русском
Антикорупційний суд
Антикорупційний суд / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 21 травня, Верховна Рада розпочала засідання антикорупційного комітету, на якому обговорюють законопроект про створення Національного антикорупційного суду. Суддя Антикорупційного суду зароблятиме близько 6-7 тисяч доларів.

Про це журналістам розповів член робочої групи щодо Антикорупційного суду Георгій Вашадзе, передає Depo.ua.

Читайте також: Парубій назвав день ухвалення закону про Антикорупційний суд

Також в законопроект внесли пропозицію президента Порошенка про те, що у міжнародних експертів має бути зарплата.

Я не вірю, що кваліфікований спеціаліст буде 2 роки безкоштовно працювати на іншу країну,
– наголосив Вашадзе.

Зарплата експертів складатиме близько 7 тисяч доларів. Оплачуватимуть їм також і перельоти, і проживання.

Нагадаємо, у понеділок, 21 травня, Андрій Парубій заявив, що 24 травня Верховна Рада має розглянути та ухвалити закон про Антикорупційний суд.
 

Теги: Новини України Антикорупційний суд Судді Новини політики Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук