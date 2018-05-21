Працівники Антикорупційного суду отримуватимуть зарплати на рівні Верховного суду

У понеділок, 21 травня, Верховна Рада розпочала засідання антикорупційного комітету, на якому обговорюють законопроект про створення Національного антикорупційного суду. Суддя Антикорупційного суду зароблятиме близько 6-7 тисяч доларів.

Про це журналістам розповів член робочої групи щодо Антикорупційного суду Георгій Вашадзе, передає Depo.ua.

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Також в законопроект внесли пропозицію президента Порошенка про те, що у міжнародних експертів має бути зарплата.

Я не вірю, що кваліфікований спеціаліст буде 2 роки безкоштовно працювати на іншу країну,

– наголосив Вашадзе.

Зарплата експертів складатиме близько 7 тисяч доларів. Оплачуватимуть їм також і перельоти, і проживання.

Нагадаємо, у понеділок, 21 травня, Андрій Парубій заявив, що 24 травня Верховна Рада має розглянути та ухвалити закон про Антикорупційний суд.

