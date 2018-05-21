16:52
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Судьи Антикоррупционного суда будут получать зарплаты на уровне Верховного суда

67 Читати новину українською
Антикоррупционный суд
Антикоррупционный суд / Фото из открытых источников

В понедельник, 21 мая, Верховная Рада начала заседание антикоррупционного комитета, на котором обсуждают законопроект о создании Национального антикоррупционного суда. Судья Антикоррупционного суда будет зарабатывать около 6-7 тысяч долларов.

Об этом журналистам рассказал член рабочей группы по Антикоррупционному суду Георгий Вашадзе, передает Depo.ua.

Читайте также: Парубий назвал день принятия закона об Антикоррупционном суде

Также в законопроект внесли предложение президента Порошенко о том, что в международных экспертов должна быть зарплата.

Я не верю, что квалифицированный специалист будет 2 года бесплатно работать на другую страну,
– отметил Вашадзе.

Зарплата экспертов составит около 7 тысяч долларов. Оплачивать им будут также и перелеты, и проживание.

Напомним, в понедельник, 21 мая, Андрей Парубий заявил, что 24 мая Верховная Рада должна рассмотреть и принять закон об Антикоррупционном суде.

Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Антикоррупционный суд Деньги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
сегодня, 16:02 Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
Інна Жолобович 386
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 1218
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 947
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 1243
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал еще трех российских спортсменок
 1 декабря 2017 , 15:06
Красно-черный флаг рядом с государственным: в Тернополе ответили на резонансный закон Польши
 2 февраля , 18:23
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук