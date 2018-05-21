Судьи Антикоррупционного суда будут получать зарплаты на уровне Верховного суда

В понедельник, 21 мая, Верховная Рада начала заседание антикоррупционного комитета, на котором обсуждают законопроект о создании Национального антикоррупционного суда. Судья Антикоррупционного суда будет зарабатывать около 6-7 тысяч долларов.

Об этом журналистам рассказал член рабочей группы по Антикоррупционному суду Георгий Вашадзе, передает Depo.ua.

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Также в законопроект внесли предложение президента Порошенко о том, что в международных экспертов должна быть зарплата.

Я не верю, что квалифицированный специалист будет 2 года бесплатно работать на другую страну,

– отметил Вашадзе.

Зарплата экспертов составит около 7 тысяч долларов. Оплачивать им будут также и перелеты, и проживание.

Напомним, в понедельник, 21 мая, Андрей Парубий заявил, что 24 мая Верховная Рада должна рассмотреть и принять закон об Антикоррупционном суде.