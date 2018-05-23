Власть хочет поставить людей перед выбором между плохим и худшим, – Сыроид

В среду, 23 мая, народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении законопроекта об Антикоррупционном суде

Однако в настоящее время рассмотрены лишь две сотни поправок, а осталось – 1700.

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Несмотря на начало рассмотрения президентская фракция не согласовала с Международным валютным фондом вопрос полномочий Общественного совета международных экспертов. Переговоры продолжаются уже двое суток. В МВФ настаивают, что этот орган должен иметь права вето во время отбора судей, чтобы не допустить к работе в Антикоррупционном суде управляемых судей-коррупционеров.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" другого мнения, вроде бы, это противоречит Конституции Украины. Поэтому хотят, чтобы спорных кандидатов рассматривала Высшая квалификационная комиссия судей совместно с Общественным советом международных экспертов. Поэтому поправки, которые касаются Общественного совета международных экспертов, будут рассматривать в последнюю очередь, когда достигнут договоренностей с МВФ.

Власть тянет до последнего для того, чтобы поставить людей с добрыми намерениями в такое неудобное положение – или так, или никак, то есть выбирать между плохим и худшим,

– заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Напомним, что 23 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий собрал народных депутатов от разных фракций на специальное совещание. Они обсуждали вопросы вынесения законопроекта об Антикоррупционном суде (АКС) на голосование парламента.