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Парубий собрал народных депутатов на специальное совещание: СМИ назвали причину

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Парубий собрал народных депутатов на специальное совещание
Парубий собрал народных депутатов на специальное совещание / Korrespondent.net

В среду утром, 23 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий собрал народных депутатов от разных фракций на специальное совещание.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламентском комитете по вопросам правовой политики.

"Теперь у председателя парламента проходит совещание, на котором решается вопрос", – сказал собеседник издания..

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Источник уточнил, что сейчас обсуждается вопрос вынесения законопроекта об Антикоррупционном суд (АКС) на голосование парламента.

Отметим, что согласно повестке дня, Верховная Рада планирует 23 мая начать рассмотрение президентского законопроекта об Антикоррупционном суде уже во втором чтении.

Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Верховная Рада Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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