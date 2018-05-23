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Парубій зібрав народних депутатів на спеціальну нараду: ЗМІ назвали причину

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Парубій зібрав народних депутатів на спеціальну нараду
Парубій зібрав народних депутатів на спеціальну нараду / Korrespondent.net

У середу вранці, 23 травня, голова Верховної Ради Андрій Парубій зібрав народних депутатів від різних фракцій на спеціальну нараду.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерело у парламентському комітеті з питань правової політики.

"Наразі у голови парламенту відбувається нарада, на якій вирішується питання", – сказав співрозмовник видання..

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Джерело уточнило, що наразі обговорюється питання винесення законопроекту про Антикорупційний суд (АКС) на голосування парламенту.

Зазначимо, що згідно з порядком денним, Верховна Рада планує 23 травня розпочати розгляд президентського законопроекту про Антикорупційний суд вже у другому читанні.

Теги: Новини України Андрій Парубій Верховна Рада Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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