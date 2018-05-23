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Как Гройсман пытался уговорить БПП согласиться на требования МВФ

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Нардепы взялись во втором чтении рассматривать закон об Антикоррупционном суде. Однако президентская фракция до сих пор не согласовала с Международным валютным фондом вопрос полномочий Общественного совета международных экспертов.

Переговоры продолжаются уже двое суток.

Читайте также: Власть хочет поставить людей перед выбором между плохим и худшим, – Сыроид

Они собираются, переговариваются и прячутся от телекамер за колоннами – так началось рабоче утро во фракции "Блок Петра Порошенко". А все потому, что до сих пор продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно окончательной версии законопроекта о высшем административном суде Украины.

БПП все пытается перехитрить МВФ и забрать у Общественного совета международных экспертов, которая должна отсеивать не добропорядочных судей, право вето.

Власть тянет до последнего для того, чтобы поставить людей с добрыми намерениями в такое неудобное положение – или так, или никак, то есть выбирать между плохим и худшим,
– заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

В Верховную Раду сегодня приезжает даже премьер-министр Владимир Гройсман. В сессионном зале не появляется, но за закрытыми дверями пытался уговорить БПП согласиться на требования международных партнеров. В кулуарах только поговаривают – если Антикоррупционный суд будет "не таким", Украина не получит очередной транш, а это очевидный дефолт.

Если нет кредита МВФ – нет денег мирового банка, нет денег европейской комиссии, не возможно нормально разместить евробонды, соответственно теряется доверие к Украине со стороны инвесторов, соответственно идет отток капитала, соответственно идет усиление давления на гривну, соответственно идет паника, соответственно – экономический коллапс,
– ответил народный депутат БПП, Сергей Лещенко.

А в БПП настаивают на своем – Общественный совет международных экспертов не будет иметь права вето. Члены совета будут отсеивать недобропорядочных судей. Но окончательное решение – за Высшей квалификационной комиссией судей.

Так и не согласовав этот вопрос, спикер парламента Андрей Парубий все же рискнул и поставил законопроект на рассмотрение во втором чтении. Но с уточнением, что поправки, которые касаются полномочий Общественного совета международных экспертов, будут рассматривать в последнюю очередь.

Я убежден, что мы сможем найти взаимопонимание, сможем выйти на положительное решение, но нам нужно провести профессиональную дискуссию в зале,
– прокомментировал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Но маловероятно, что эту дискуссию депутаты смогут закончить завтра. Ведь они нашли себе немало работы – почти две тысячи поправок, а за час рассмотрения успели проработать чуть больше двухсот. Поэтому, вероятно, что голосование за законопроект об Антикоррупционном суде затянут до следующей пленарной недели, то есть лишь 5 июня.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Верховная Рада МВФ
Источник: 24 Канал
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