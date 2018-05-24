Законопроект об Антикоррупционном суде: депутаты рассмотрели более 500 поправок

Депутаты рассмотрели 500 поправок к закону об Антикоррупционном суде, но ни одну из них не приняли. Голосуют только несколько десятков нардепов.

Об этом сообщила кореспонедент 24 Канала в прямом эфире.

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К рассмотрению еще осталось 1500 поправок. Парламентарии утверждают, что могут завершить рассмотрение уже сегодня, если продлят рабочий день.

Если будут достигнуты договоренности с международными кредиторами об Антикоррупционном суде, когда представители правящей коалиции согласятся на это, тогда и будет ускорение рассмотрения этого законопроекта,

– рассказала народный депутат от "Самопомичи" Виктория Войцицкая.

Сейчас уточняются полномочия общественного совета международных экспертов во время отбора судей в Антикоррупционный суд. В МВФ настаивают, чтобы эта организация была независимой и имела право вето.

Напомним, создать Антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где ситуация с коррупцией критическая. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.