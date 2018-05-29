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Влада досі шукає способи викрутити ситуацію з Антикорупційним судом на свою користь, – експерт

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Влада хоче, щоб судді були залежними від неї
Влада хоче, щоб судді були залежними від неї / 24 Канал

Затягування прийняття закону про Антикорупційний суд пов’язано з кількома причинами. Вочевидь, влада досі думає, як викрутити ситуацію на свою користь.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

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За його словами, наразі закон про Антикорупційний суд не можуть прийняти, по-перше, через технічні моменти. Було очевидно, що розгляд двох тисяч поправок потребує часу. І, як вважає Купира, спікер Андрій Парубій проявляє відповідальність, не продавлює ухвалення закону, чітко слідує регламенту.

По-друге, зазначає політолог, вочевидь, продовжуються торги навколо закону про Антикорупційний суд.

Досі тривають торги. Зокрема, хто буде головою суду і який буде його склад. Чи умови конкурсного відбору дозволять, аби більшість суддів були незалежними, чи вони все ж залежатимуть від влади і президента? Суспільство очікує, що судді підходитимуть до виконання своїх обов’язків неупереджено, з усією відповідальністю. Хоча, швидше за все, в майбутньому суді будуть різні люди,
– вважає Дмитро Купира.

Водночас, на його переконання, закон приймуть. Тому що від його ухвалення залежить надання Україні чергового траншу МВФ.

"На щастя, влада потрапила в "позитивні лещата" – частиною суспільного розвитку України є ухвалення закону про Антикорупційний суд. З прийняттям цього закону Україна зможе отримати від МВФ транш в розмірі одного мільярда доларів. Інакше влада не зможе достойно вийти на вибори. Треба утримувати економіку, сплачувати пенсії і зарплати. Але влада думає, як викрутити ситуацію із законом, щоб міжнародні партнери не побачили, що вона залишила за собою маніпулятивні ходи", – підкреслив Дмитро Купира.

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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