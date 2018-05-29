Порошенко розповів, коли розпочнеться створення Антикорупційного суду

Процес створення Вищого Антикорупційного суду України має стартувати в липні.

Про це на прес-конференції заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Влада досі шукає способи викрутити ситуацію з Антикорупційним судом на свою користь, – експерт

"Парламент розглядає майже 2 тисячі поправок до законопроекту про антикорупційний суд. Я висловлюю побажання, щоб парламент зміг його прийняти, і ми зможемо розпочати процес створення антикорупційного суду вже в липні цього року. І в цьому році цей процес буде завершено. Україна матиме антикорупційний суд. Я є великим оптимістом у цій сфері ", – заявив Порошенко.

До слова, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.