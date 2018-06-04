Гройсман назвав умову, за якої піде у відставку найближчим часом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв скласти повноваження, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд.

Про це глава уряду заявив під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Читайте також: Порошенко розповів, коли розпочнеться створення Антикорупційного суду

Він зауважив, що цей тиждень є вкрай важливим, адже парламент повинен ухвалити законопроект про "Вищий антикорупційний суд", без якого боротьба з корупцією не буде такою ефективною.

Сьогодні є величезний виклик для всіх, хто причетний до створення незалежного Антикорупційного суду. Я, як прем’єр-міністр, прийняв для себе рішення: якщо такий незалежний суд не буде утворено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України і подам у відставку,

– наголосив Гройсман.

За його словами, якщо цей закон не ухвалити, то буде підірвана довіра не лише українського суспільства до влади держави, а й постраждає міжнародний авторитет України.

Гройсман також додав, що сьогодні, 4 червня, буде працюватиме з очільниками парламентських фракцій, аби відповідне рішення було ухвалено.

Сьогодні є величезний виклик для всіх, хто причетний до створення незалежного Антикорупційного суду. Я, як Прем’єр-міністр, прийняв для себе рішення: якщо такий незалежний суд не буде утворено, я складу з себе повноваження прем’єр-міністра України і подам у відставку. pic.twitter.com/AAGdEZ4rg9 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 июня 2018 г.

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.