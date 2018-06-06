Данилюк відреагував на подання Гройсмана щодо його звільнення

Міністр фінансів України Олександр Данилюк стверджує, що на нього чиниться колосальний тиск. За словами чиновника, його поставили перед вибором: брати участь у корупційних схемах або піти.

6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка. Згодом такий крок підтримав Кабінет міністрів, який відповідний документ вніс на розгляд Верховної Ради.

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Олександр Данилюк своєю чергою прокоментував таке рішення уряду. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, на нього уже упродовж року чиниться колосальний тиск.

"Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову, це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це політична корупція, у народі – "гречка",

– зауважив посадовець.

За словами міністра фінансів, його поставили перед вибором: піти у відставку або стати співучасником.

"Я країною не торгую. Вимагаю жорсткого дотримання регламенту – надати мені слово з трибуни парламенту перед голосуванням", – наголосив Данилюк.

Нагадаємо, наприкінці квітня виник скандал, що нібито міністр фінансів Данилюк таємно купив квартиру у Лондоні за майже 30 мільйонів гривень. Згодом посадовець спростував усі обвинувачення.