Данилюк отреагировал на представление Гройсмана относительно его увольнения

Министр финансов Украины Александр Данилюк утверждает, что на него оказывается колоссальное давление. По словам чиновника, его поставили перед выбором: участвовать в коррупционных схемах или уйти.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Министра финансов Александра Данилюка. Впоследствии такой шаг поддержал Кабинет министров, соответствующий документ внесли на рассмотрение Верховной Рады.

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Александр Данилюк, в свою очередь, прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление.

"От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык, это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе – "гречка",

– заметил чиновник.

По словам министра финансов, его поставили перед выбором: уйти в отставку или стать соучастником.

"Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента – предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", – подчеркнул Данилюк.

Напомним, в конце апреля возник скандал, что якобы министр финансов Данилюк тайно купил квартиру в Лондоне за почти 30 миллионов гривен. Впоследствии чиновник опроверг все обвинения.