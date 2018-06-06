17:11
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Данилюк отреагировал на представление Гройсмана относительно его увольнения

375 Читати новину українською
Александр Данилюк
Александр Данилюк / "Українські новини"

Министр финансов Украины Александр Данилюк утверждает, что на него оказывается колоссальное давление. По словам чиновника, его поставили перед выбором: участвовать в коррупционных схемах или уйти.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Министра финансов Александра Данилюка. Впоследствии такой шаг поддержал Кабинет министров, соответствующий документ внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте также: Декларация министра финансов Данилюка: более полумиллиона гривен зарплаты

Александр Данилюк, в свою очередь, прокомментировал такое решение правительства. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, на него уже в течение года оказывается колоссальное давление.

"От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык, это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе – "гречка",
– заметил чиновник.

По словам министра финансов, его поставили перед выбором: уйти в отставку или стать соучастником.

"Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента – предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", – подчеркнул Данилюк.

Напомним, в конце апреля возник скандал, что якобы министр финансов Данилюк тайно купил квартиру в Лондоне за почти 30 миллионов гривен. Впоследствии чиновник опроверг все обвинения.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Скандал Министерство финансов Украины Александр Данилюк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 342
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 1916
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 513
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1277
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 381
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук