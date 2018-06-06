Відставку міністра фінансів Данилюка схвалив профільний комітет парламенту

У середу, 6 червня, Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на члена комітету, нардепа Юрія Левченка.

Політик заявив, що розгляд питання про звільнення Данилюка відбувався з грубим порушенням процедури: питання не було включене до порядку денного і вносилося "з голосу", а також на комітеті не було самого міністра фінансів, тож він не мав змоги висловити свій погляд у ситуації, що склалася.

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"Тому сам я голосував проти, хоча і вважаю, що Данилюк має піти", – зазначив Левченко.

Нагадаємо, 6 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Таку ініціативу підтримав Кабмін.



Сам Олександр Данилюк запевнив, що на нього чиниться колосальний тиск, і що його поставили перед вибором: брати участь у корупційних схемах або піти.