20:10
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Відставку міністра фінансів Данилюка схвалив профільний комітет парламенту

873 Читать новость на русском
Відставку міністра фінансів Данилюка схвалив профільний комітет парламенту
Відставку міністра фінансів Данилюка схвалив профільний комітет парламенту / Censor.net.ua

У середу, 6 червня, Комітет Верховної Ради з питань бюджету провів голосування та рекомендував парламенту звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на члена комітету, нардепа Юрія Левченка.

Політик заявив, що розгляд питання про звільнення Данилюка відбувався з грубим порушенням процедури: питання не було включене до порядку денного і вносилося "з голосу", а також на комітеті не було самого міністра фінансів, тож він не мав змоги висловити свій погляд у ситуації, що склалася.

Читайте також: Міністр фінансів Данилюк таємно купив квартиру у Лондоні за майже 30 мільйонів гривень, – ЗМІ

"Тому сам я голосував проти, хоча і вважаю, що Данилюк має піти", – зазначив Левченко.

Нагадаємо, 6 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Таку ініціативу підтримав Кабмін.

Сам Олександр Данилюк запевнив, що на нього чиниться колосальний тиск, і що його поставили перед вибором: брати участь у корупційних схемах або піти.

 

Теги: Новини України Новини політики Міністерство фінансів України Олександр Данилюк Верховна Рада Левченко Юрій Володимирович
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 61
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 442
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2928
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2659
День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні, 13:01 День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Юліана Вінтюк 4723
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук