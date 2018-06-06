Отставку министра финансов Данилюка одобрил профильный комитет парламента

В среду, 6 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на члена комитета, нардепа Юрия Левченко.

Политик заявил, что рассмотрение вопроса об увольнении Данилюка происходило с грубым нарушением процедуры: не было включено в повестку дня и вносилось "с голоса", а также на комитете не было самого министра финансов, поэтому он не имел возможности высказать свой взгляд в сложившейся ситуации.

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"Поэтому сам я голосовал против, хотя и считаю, что Данилюк должен уйти", – отметил Левченко.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Такую инициативу поддержал Кабмин.

Сам Александр Данилюк заверил, что на него оказывается колоссальное давление, и что его поставили перед выбором: участвовать в коррупционных схемах или уйти.