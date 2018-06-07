Чи постраждають українці від конфлікту між Гройсманом і Данилюком

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поскандалив із міністром фінансів Олександром Данилюком, тому вирішив його звільнити. Остаточне рішення за народними депутатами, але шанси високі – подання Гройсмана на звільнення вже підписали у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

Експерти кажуть, що Гройсман з Данилюком посварилися через контроль над Державною фіскальною службою.

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Після відсторонення Насірова прем'єр поставив туди без відома Данилюка свою людину – Мирослава Продана. Крім того, підпорядкував ДФС безпосередньо Кабміну та зробив необов'язковим погодження Мінфіну для документів, поданих на розгляд уряду.



Новий керівник ДФС Мирослав Продан

Напередодні візиту Гройсмана до Брюсселю, Данилюк "підклав справжню свиню" прем'єру. Він відправив лист послам країни "Великої сімки", звинувативши Гройсмана у навмисному зволіканні із призначенням нового голови Державної Фіскальної Служби. Мовляв, виконувач обов'язків керівника ДФС Мирослав Продан є лояльним до прем'єра, тож фактично Гройсман, а не Данилюк керує податковою.

В них є різне бачення на те, як проводити податкову реформу, як реформувати ДФС, як запроваджувати податок на виведений капітал. А також на те, як проводити реформування ПДВ та запроваджувати реєстр податкових накладних,

– прокоментував економіст В’ячеслав Садовничий.

Окрім того, Гройсман ось уже 2 роки блокує спроби Данилюка самостійно обрати собі заступника на вакантну посаду. Мовляв, прем'єр та Петро Порошенко рекомендують міністру фінансів взяти у свою команду людину, яку обрав соратник президент України Ігор Кононенко.

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Ситуація наразі ж загострилася, адже Мінфін у процесі формування проекту бюджету країни на 2019 рік, який буде виборчим. Тож мова зайшла про політичні амбіції Порошенка і Гройсмана.

На сьогоднішній день усі мажоритарники вже не орієнтуються на Петра Олексійовича. Вони орієнтуються на Гройсмана, тому що гроші у прем'єра. І він плювати хотів, що думають в АПУ про гроші, адже йому потрібна підтримка мажоритарників у майбутньому,

– сказав заступник голови комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак.

Як стверджує сам Данилюк, прем'єр тиснув на нього, аби міністерство фінансів виділило кошти на підтримку регіонів. За ці гроші депутати-мажоритарники боротимуться за голоси електорату, простіше кажучи, роздаватимуть "гречку".

Хто такий Данилюк? Це людина, що контролює потік грошей, які входять у бюджет і які виходять із нього. Тому, коли Гройсман пропонує ту чи іншу ідею, це означає, що потрібно радитися із Данилюком. А це не в стилі прем’єра, бо він хоче вирішувати все,

– заявив член комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко.

Експерти переконані, цей конфлікт матиме продовження за межами України. Адже такі речі сильно б'ють по репутації країни, яка має боротися за увагу інвесторів. Саме Данилюк останні два роки вів переговори із кредиторами, зокрема МВФ. Тож виділення чергового траншу тепер під питанням.

Від цього конфлікту постраждає вся країна. Якщо хтось і відкриває зараз шампанське, то це пан Коломойський,

– відповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

На думку наших співрозмовників, вакантну посаду обійме перший заступник міністра Оксана Маркарова. Але лише як виконувач обов'язків, тобто Мінфін лишиться без міністра, а отже і без відповідальної за бюджет особи.