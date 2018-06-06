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Ситник прокоментував звільнення Данилюка

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Артем Ситник
Артем Ситник / Фото з вільних джерел

Будь-які політичні потрясіння у період прийняття складних рішень негативно впливають на контакти з нашими міжнародними партнерами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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"Я не буду говорити про те на чиєму я боці, бо це не зовсім коректно. І не є зоною нашої відповідальності. Але я сподіваюся що всі рішення будуть виважені і будуть ґрунтуватися на конкретних підставах", – сказав Ситник.

Голова НАБУ заявив, що міністра фінансів зайняв принципову позицію щодо справи "ПриватБанку".

Але можу сказати, що медійні удари по міністру фінансів Данилюку почали відбуватися, коли він зайняв принципову позицію по справі "ПриватБанку." В судах, які відбувалися,
– розповів голова НАБУ.

Він додав, що НАБУ перевіряло інформацію про офшорні компанії Данилюка одразу після його призначення і вона не підтвердилася.

"Зараз у нас є провадження від САП на підставі інформації, яка є в ЗМІ про незадекларовану квартиру у Лондоні і зараз це розслідує НАБУ", – зазначив антикорупціонер.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 6 червня 2018

6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка. Згодом такий крок підтримав Кабінет міністрів, який відповідний документ вніс на розгляд Верховної Ради.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Олександр Данилюк Артем Ситник Корупція Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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