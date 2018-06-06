Голова НАБУ розповів, коли депутати проголосують за законопроект про Антикорупційний суд

Сподіваюся, що завтра буде проголосований цей законопроект, який допоможе створити незалежну інституцію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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"Але дивлячись на те, що відбувається у парламенті останніх кілька тижнів, у мене є великі сумніви, що це можливо. Легше працювати від створення Антикорупційного суду нам не стане, бо супротив нашій роботі ще довго буде дуже великим, – зазначив антикорупціонер.

Він також додав, що без створення незалежного Антикорупційного суду неможлива нормальна робота НАБУ.

Але питання стоїть в іншому. Те що ми напрацьовуємо, на жаль, зупиняється в судах. А суспільство від нас чекає не арештів, а відповідей по цих справам. Ні ми, ні Антикорупційна прокуратура ці відповіді дати не може, це може зробити тільки суд,

– сказав Ситник.

Він наголосив, що домінуючою емоцією в парламенті є саме страх, який погано впливає на прийняття рішення. Тому дуже важко спрогнозувати, чи буде прийняте рішення.

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Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.