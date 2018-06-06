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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Глава НАБУ рассказал, когда депутаты проголосуют за законопроект об Антикоррупционном суде

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Артем Сытник
Артем Сытник / 24 Канал

Надеюсь, что завтра будет проголосовано за этот законопроект, который поможет создать независимую институцию.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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"Но несмотря на то, что происходит в парламенте последние несколько недель, у меня есть большие сомнения, что это возможно. Легче работать от создания Антикоррупционного суда нам не станет, ибо сопротивление нашей работе еще долго будет очень большим, – отметил антикоррупционер.

Он также добавил, что без создания независимого Антикоррупционного суда невозможна нормальная работа НАБУ.

Но вопрос стоит в другом. То что мы нарабатываем, к сожалению, останавливается в судах. А общество от нас ждет не арестов, а ответов по этим делам. Ни мы, ни Антикоррупционная прокуратура эти ответы дать не можем, это может сделать только суд,
– сказал Сытник.

Он подчеркнул, что доминирующей эмоцией в парламенте является именно страх, который плохо влияет на принятие решения. Поэтому очень трудно спрогнозировать, будет ли принято решение.

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Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Артем Сытник Антикоррупционный суд Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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