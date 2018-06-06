Послы "Большой семерки" призвали Раду создать Антикоррупционный суд по условиям МВФ

Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов Верховной Рады поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда по условиям Международного валютного фонда.

Соответствующее заявление они опубликовали в Twitter канадского председательства в группе G7.

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Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане,

– написали в заявлении.

Они подчеркнули, что панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия ключевых положений закона условиям фонда. Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины", – отметили послы семи стран.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.