Посли "Великої сімки" закликали Раду створити Антикорупційний суд за умовами МВФ

Посли країн "Великої сімки" закликали українських депутатів Верховної Ради підтримати закон про створення Вищого антикорупційного суду за умовами Міжнародного валютного фонду.

Відповідну заяву вони опублікували у Twitter канадського головування в групі G7.

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Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду прийняти закон для створення незалежного Вищого антикорупційного суду, якому довірятимуть громадяни,

– написали у заяві.

Вони наголосили, що панель експертів має відігравати центральну роль в обранні кваліфікованих суддів.

"Ми підтримуємо позицію МВФ в цьому питанні та щодо відповідності ключових положень закону умовам фонду. Антикорупційний суд має бути невід’ємною частиною антикорупційних зусиль України", – зазначили посли сімох країн.

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.