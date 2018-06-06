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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Посли "Великої сімки" закликали Раду створити Антикорупційний суд за умовами МВФ

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Велика сімка
Велика сімка / detector.media

Посли країн "Великої сімки" закликали українських депутатів Верховної Ради підтримати закон про створення Вищого антикорупційного суду за умовами Міжнародного валютного фонду.

Відповідну заяву вони опублікували у Twitter канадського головування в групі G7.

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Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду прийняти закон для створення незалежного Вищого антикорупційного суду, якому довірятимуть громадяни,
– написали у заяві.

Вони наголосили, що панель експертів має відігравати центральну роль в обранні кваліфікованих суддів.

"Ми підтримуємо позицію МВФ в цьому питанні та щодо відповідності ключових положень закону умовам фонду. Антикорупційний суд має бути невід’ємною частиною антикорупційних зусиль України", – зазначили посли сімох країн.

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада МВФ Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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