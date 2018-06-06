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Меркель зробила заяву про повернення РФ до "Великої вісімки"

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / bagnet.org

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення Росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: У Німеччині заговорили про повернення Росії до країн "Великої вісімки"

Відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини" Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

Меркель зазначила, що анексія Росією Криму була кричущим порушенням міжнародного права, тому виключення Росії з формату G8 було правомірним.

Чому Росію виключили з G8? РФ виключили із "Великої вісімки" у 2014-му році через анексію Криму. Представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлять співпрацю з Москвою після вирішення кримського питання та припинення російської агресії на Сході України.

Теги: Новини політики Новини Росії Ангела Меркель Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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