Меркель зробила заяву про повернення РФ до "Великої вісімки"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не бачить можливості для повернення Росії до "Великої вісімки" попри напруженість з США.

Про це повідомляє DW.

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Відповідаючи на запитання депутата Бундестагу від правої "Альтернативи для Німеччини" Меркель наголосила, що формат "Великої вісімки" заснований на повазі до міжнародного права.

Меркель зазначила, що анексія Росією Криму була кричущим порушенням міжнародного права, тому виключення Росії з формату G8 було правомірним.

Чому Росію виключили з G8? РФ виключили із "Великої вісімки" у 2014-му році через анексію Криму. Представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлять співпрацю з Москвою після вирішення кримського питання та припинення російської агресії на Сході України.