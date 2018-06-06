Меркель сделала заявление о возвращении РФ в "большую восьмерку"

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в "большую восьмерку" несмотря на напряженность с США.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: В Германии заговорили о возвращении России к странам "Большой восьмерки"

Отвечая на вопрос депутата Бундестага от правой "Альтернативы для Германии", Меркель подчеркнула, что формат "Большой восьмерки" основан на уважении международного права.

Меркель отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.

Почему Россию исключили из G8?

РФ исключили из "Большой восьмерки" в 2014-м году за аннексию Крыма. Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновят сотрудничество с Москвой после решения крымского вопроса и прекращения российской агрессии на Востоке Украины.